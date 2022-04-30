Борги через ленд-ліз та підготовка Вашингтону до війни у січні. Центр протидії дезінформації розвінчав нові фейки

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Одним із неправдивих наративів є те, що за ленд-ліз розплачуватимуться багато майбутніх поколінь громадян України. Центр протидії дезінформації повідомив, що борги можуть виникнути лише у разі, якщо після війни з РФ Україна захоче залишити військове обладнання. Додають, що все знищене та втрачене обладнання під час бойових дій списується.



Ще одним приводом для створення фейків є дата реєстрації законопроєкту про ленд-ліз. Це трапилось у січні, тому росіяни поширюють інформацію, що у Вашингтоні чудово знали про швидкий початок війни і повною мірою готувалися до цього.



Насправді сенатори представили проєкт про постачання Україні зброї за ленд-лізом на початку січня. Однак, збір підписів сенаторів, що розпочали 19.01.2022 року, закінчився лише 24.03.2022 року. І тільки після цього законопроєкт передали на розгляд Комітету Сенату з міжнародних відносин. У Центрі протидії дезінформації додали, що представлення проєкту в Сенаті абсолютно не гарантує його ухвалення.

Центр при РНБО й Генштаб ЗСУ закликали блогерів і журналістів не оцінювати публічно українську армію й не знімати місця обстрілів і переміщення ЗСУ.

Окупанти вдаються до інформаційного тероризму та шантажу, використовуючи колишнього радника міністра оборони США Дугласа Макгрегора. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.