Росія використовує ексрадника міністра оборони США Дугласа Макгрегора для інформаційного тероризму, – Центр протидії дезінформації

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України в Telegram.



"Цей орієнтований на західну аудиторію "експерт" поширює наративи про "неминучу поразку Києва", "непереможну армію РФ" та залякує світ тим, що "Путін може застосувати ядерну зброю", – йдеться в повідомленні.



У Центрі зазначають, що 22 квітня в ефірі американського Fox News Макгрегор прогнозував, що подальше постачання зброї до України начебто призведе до ескалації з боку Росії. На його думку, Україна має віддати РФ Крим та Донбас, щоб Путіну не довелось "завдати ядерного удару".



Тоді як вже 25 квітня в інтерв’ю іспанському виданню El Mundo Макгрегор наголосив, що начебто постачання Україні зброї – марна трата ресурсів, оскільки "Київ приречений".



"Цей же екс-радник міністра оборони США прогнозував, що Росія "знищить Україну до середини березня 2022 року", – додають у дописі.

Раніше повідомляли, що російська пропаганда використовує офіцера французької розвідки у відставці Еріка Дениси для просування на іноземну аудиторію дезінформації про "справжню причину та винних у спецоперації в Україні".