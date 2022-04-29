Росія використовує ексрадника міністра оборони США Дугласа Макгрегора для інформаційного тероризму, – Центр протидії дезінформації
Окупанти вдаються до інформаційного тероризму та шантажу, використовуючи колишнього радника міністра оборони США Дугласа Макгрегора
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України в Telegram.
"Цей орієнтований на західну аудиторію "експерт" поширює наративи про "неминучу поразку Києва", "непереможну армію РФ" та залякує світ тим, що "Путін може застосувати ядерну зброю", – йдеться в повідомленні.
У Центрі зазначають, що 22 квітня в ефірі американського Fox News Макгрегор прогнозував, що подальше постачання зброї до України начебто призведе до ескалації з боку Росії. На його думку, Україна має віддати РФ Крим та Донбас, щоб Путіну не довелось "завдати ядерного удару".
Тоді як вже 25 квітня в інтерв’ю іспанському виданню El Mundo Макгрегор наголосив, що начебто постачання Україні зброї – марна трата ресурсів, оскільки "Київ приречений".
"Цей же екс-радник міністра оборони США прогнозував, що Росія "знищить Україну до середини березня 2022 року", – додають у дописі.
- Раніше повідомляли, що російська пропаганда використовує офіцера французької розвідки у відставці Еріка Дениси для просування на іноземну аудиторію дезінформації про "справжню причину та винних у спецоперації в Україні".
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