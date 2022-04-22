Росія через французького ексрозвідника просуває пропаганду про причини "не війни" в Україні
Російська пропаганда використовує офіцера французької розвідки у відставці Еріка Дениси для просування на іноземну аудиторію дезінформації про "справжню причину та винних у спецоперації в Україні"
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
"Е.Дениси 8 років просуває російські тези про "державний заколот" в Україні 2014-го, а також про те, що "США та Україна активно провокували Росію на агресію", – йдеться в повідомленні.
За його версією, 2 лютого 2022 року "спостерігалась незвичайна активність збройних сил США у повітрі над територією Штатів". Дениси стверджує, що саме ця "активність" була "посланням Москві" і начебто у такий спосіб "США хотіли дати зрозуміти, що їхні ядерні сили перебувають у стані підвищеної бойової готовності".
У Центрі наголошують, що Росія й досі має десятки проплачених "експертів" у різних країнах, які просувають тези Кремля в західному інформаційному сегменті. Це свідчить про те, що всупереч економічному тиску РФ все ще має достатньо грошей для поширення своєї пропаганди світом.
- Росія також почала використовувати колишнього співробітника швейцарської розвідки Жака Бода для демонізації України, США, Європи та НАТО. Він заявляє, що США та Європа, на відміну від Росії, не хочуть миру в Україні.
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