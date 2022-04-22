Росія через французького ексрозвідника просуває пропаганду про причини "не війни" в Україні

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Е.Дениси 8 років просуває російські тези про "державний заколот" в Україні 2014-го, а також про те, що "США та Україна активно провокували Росію на агресію", – йдеться в повідомленні.



За його версією, 2 лютого 2022 року "спостерігалась незвичайна активність збройних сил США у повітрі над територією Штатів". Дениси стверджує, що саме ця "активність" була "посланням Москві" і начебто у такий спосіб "США хотіли дати зрозуміти, що їхні ядерні сили перебувають у стані підвищеної бойової готовності".

У Центрі наголошують, що Росія й досі має десятки проплачених "експертів" у різних країнах, які просувають тези Кремля в західному інформаційному сегменті. Це свідчить про те, що всупереч економічному тиску РФ все ще має достатньо грошей для поширення своєї пропаганди світом.

Росія також почала використовувати колишнього співробітника швейцарської розвідки Жака Бода для демонізації України, США, Європи та НАТО. Він заявляє, що США та Європа, на відміну від Росії, не хочуть миру в Україні.