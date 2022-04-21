Демонізує Україну, США, Європу та НАТО: колишній співробітник швейцарської розвідки працює на роспропаганду

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.



Як зазначають у дописі, кілька днів поспіль "відвертий європейський силовик", як називає Ж.Бода російська пропаганда, поширює в іноземному інформаційному сегменті тезу про те, що США та Європа, на відміну від Росії, не хочуть миру в Україні. Він також згадує й підзабутий останніми днями наратив Кремля про "невиконані Україною Мінські угоди".



"Це не перше його пропагандистське "одкровення". Від початку повномасштабної війни в Україні Ж.Бод регулярно розповідає про "захват від швидкості спецоперації, з якою її здійснює російська армія", а також про "достеменно відомі звірства батальйону "Азов", – йдеться в повідомленні Центру.



Зауважимо, що у 2018 році Бод повідомляв про те, що Київ готує масований наступ на Донбас. Цю ж тезу Кремль відродив перед 24 лютого як одну з причин початку війни.

Додамо, російські війська часто повідомляють неправду про загибель або поранення громадян США в пропагандистських цілях. У посольстві закликали споживачів ЗМІ обережно ставитися до будь-яких подібних повідомлень.