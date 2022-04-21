Демонізує Україну, США, Європу та НАТО: колишній співробітник швейцарської розвідки працює на роспропаганду
Росія почала використовувати колишнього співробітника швейцарської розвідки Жака Бода для демонізації України, США, Європи та НАТО. Він заявляє, що США та Європа, на відміну від Росії, не хочуть миру в Україні
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Як зазначають у дописі, кілька днів поспіль "відвертий європейський силовик", як називає Ж.Бода російська пропаганда, поширює в іноземному інформаційному сегменті тезу про те, що США та Європа, на відміну від Росії, не хочуть миру в Україні. Він також згадує й підзабутий останніми днями наратив Кремля про "невиконані Україною Мінські угоди".
"Це не перше його пропагандистське "одкровення". Від початку повномасштабної війни в Україні Ж.Бод регулярно розповідає про "захват від швидкості спецоперації, з якою її здійснює російська армія", а також про "достеменно відомі звірства батальйону "Азов", – йдеться в повідомленні Центру.
Зауважимо, що у 2018 році Бод повідомляв про те, що Київ готує масований наступ на Донбас. Цю ж тезу Кремль відродив перед 24 лютого як одну з причин початку війни.
- Додамо, російські війська часто повідомляють неправду про загибель або поранення громадян США в пропагандистських цілях. У посольстві закликали споживачів ЗМІ обережно ставитися до будь-яких подібних повідомлень.
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