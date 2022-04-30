Центр при РНБО й Генштаб ЗСУ закликали блогерів і журналістів не оцінювати публічно українську армію й не знімати місця обстрілів і переміщення ЗСУ
Центр протидії дезінформації й Генштаб просять блогерів, лідерів суспільної думки й журналістів не давати публічних оцінок діям української армії, не знімати місця обстрілів, переміщення ЗСУ й публікувати тільки перевірену інформацію
Про це йдеться в телеграмі Центру при РНБО.
"Утримуйтеся від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів, зокрема посилаючись "на власні джерела". Даючи публічну оцінку, ви можете посіяти паніку та створите інфоприводи для роспропаганди", - зазначили в ЦПД й наголосили, що тільки вище військове керівництво має повну інформацію про воєнні дії та може робити достовірні прогнози.
Також журналістів, блогерів і лідерів суспільної думки просять не транслювати переміщення військових, не знімати місця обстрілів та роботу ППО, ретельно перевіряти інформацію перед її оприлюдненням, довіряти лише офіційним джерелам.
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