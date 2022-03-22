Асоціація саперів: Майже 15% території України заміновано (КАРТА)
Внаслідок бойових дій в Україні заміновано території площею 82 525 км2, що складає 13,6% території України.
Про це повідомляє ГО Асоціація саперів України.
"Станом на 21 березня 2022 року нашими експертами була підрахована орієнтовна загальна площа небезпечних територій (підозрювані та підтверджені райони, які забруднені вибухонебезпечними предметами) України, що складає щонайменше 82 525 км2", - йдеться в повідомленні.
"Це лише попередні розрахунки і ми продовжуємо роботу", - наголосили в повідомленні.
- Нагадаємо, російські окупанти продовжують геноцид проти цивільного населення. Окрім обстрілів житлових кварталів "градами" та "смерчами", вони розкидають підступні касетні міни.
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