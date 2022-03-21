Окупанти розкидають касетні міни. Що робити у разі виявлення небезпечного предмета?
Російські окупанти продовжують геноцид проти цивільного населення. Окрім обстрілів житлових кварталів "градами" та "смерчами", вони розкидають підступні касетні міни
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, передає "Espreso.TV".
"Однією з таких мін-пасток є протипіхотна фугасна міна ПФМ-1 «Лепесток». Міни зазвичай зеленого кольору. Довжина 12-14 см. Ширина 5-6 см. Ураження людини завдається через травматичне пошкодження нижньої кінцівки. Вибух здійснюється в момент наступання на датчик. Через незвичну форму пластикового корпусу діти нерідко сприймають міну як іграшку, й дістають важких поранень або гинуть", - пишуть в Центрі протидії дезінформації.
Що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет?
Найперше, в жодному разі не чіпайте його і негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або Поліції (102).
Також попередьте перехожих про можливу небезпеку і відійдіть якомога далі від підозрілого предмету.
Важливо, щоб ви дочекалися приїзду спеціалістів та вказали місцезнаходження підозрілого предмета.
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