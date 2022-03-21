Окупанти розкидають касетні міни. Що робити у разі виявлення небезпечного предмета?

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, передає "Espreso.TV".

"Однією з таких мін-пасток є протипіхотна фугасна міна ПФМ-1 «Лепесток». Міни зазвичай зеленого кольору. Довжина 12-14 см. Ширина 5-6 см. Ураження людини завдається через травматичне пошкодження нижньої кінцівки. Вибух здійснюється в момент наступання на датчик. Через незвичну форму пластикового корпусу діти нерідко сприймають міну як іграшку, й дістають важких поранень або гинуть", - пишуть в Центрі протидії дезінформації.

Що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет?

Найперше, в жодному разі не чіпайте його і негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або Поліції (102).

Також попередьте перехожих про можливу небезпеку і відійдіть якомога далі від підозрілого предмету.

Важливо, щоб ви дочекалися приїзду спеціалістів та вказали місцезнаходження підозрілого предмета.

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