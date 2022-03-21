Житомирщину вперше обстріляли з "Градів", чотири людини загинули – голова Житомирської ОВА

Про це сьогодні, 21 березня, під час щоденного брифінгу повідомив голова Житомирської обласної Віталій Бунечко, передає "Espreso.TV".

"Сьогодні понеділок, 21 березня. Двадцять шостий день війни. Нічого нового не повідомлю. Перманентні обстріли Народицької територіальної громади. Вчора (20 березня) ворог, напевно, вперше застосував за попередніми даними, "Гради". Було випущено по Народицькій територіальній громаді – по населеному пункту Селець. Загинули три військовослужбовці, одна цивільна особа. Стріляють на півночі області. Ми й далі продовжуємо укріплювати рубежі", – сказав Віталій Бунечко.

Нацполіція області повідомила, що поліцейські зафіксували два факти падіння ракет поблизу Житомира та Коростишева. Також поліцейські повідомляють, що наразі відомо про сьогоднішні ранкові авіаудари на сході Житомирщини у громадах, суміжних з Київською областю.

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