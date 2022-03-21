У Харкові російські окупанти зруйнували обстрілами майже 1 тис. будинків, - Терехов

Про це у етері національного телемарафону заявив міський голова Харкова Сергій Терехов, повідомляє Еспресо.TV.

За його словами, левова частка руйнувань припадає на житлові будинки - 778.

"Ми вже активно працюємо з архітекторами, будівельниками для відродження міста Харкова. У нас є чітке розуміння, як та що треба буде робити", — сказав Терехов.

Нагадаємо, упродовж доби з 19 до 20 березня в Харкові росіяни обстрілювали цивільне населення з артилерії, унаслідок влучання снарядів у будинки сталося кілька великих пожеж.

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