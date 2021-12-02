Астронавти NASA повернулися на борт МКС після заміни антени

Про це повідомляє пресслужбу NASA.

Астронавти Том Маршберн та Кайла Беррон демонтували несправну антену S-діапазону на опорному сегменті P1 ферми МКС, яка втратила здатність передавати на Землю сигнали через ретрансляційну супутникову систему NASA, та замінили її на запасну, що зберігалася на зовнішньому боці.

"Нова антена працює у штатному режимі", - заявила у NASA.

Як зазначається, для проведення робіт й переміщення вздовж станції космонавти використовували роботизовану руку-маніпулятор Canadarm-2, якою з борту МКС керував астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Маттіас Маурер.

Вихід астронавтів NASA розпочався о 06:15 за часом Східного узбережжя США із модуля Quest. Він тривав понад шість годин.

Для Тома Маршберна це був п’ятий вихід у відкритий космос, а для його напарниці - перший.

У NASA зауважили, що протягом останніх 20 років існування МКС у космічному вакуумі побували 249 космонавтів з 19 країн світу.

Нині на станції перебуває семеро людей, зокрема космонавти "Роскосмосу" Антон Шкаплеров і Петро Дубров, астронавт NASA Марк Ванде Хай, а також астронавти NASA Раджа Чарі, Том Маршберн, Кайла Беррон та астронавт ESA німець Маттіас Маурер. Передбачається, що екіпаж Crew Dragon-3 працюватиме на станції шість місяців – до квітня 2022 року.

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