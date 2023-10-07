Атака на аеропорт в Сочі свідчить про те, що війна безпосередньо впливає на населення РФ, - британська розвідка
Атака безпілотників 1 жовтня по аеропорту в Сочі, яке є популярним місцем відпочинку жителів Росії, свідчить про те, що війна в Україні безпосередньо впливає на населення РФ
Про це пише міністерство оборони Великої Британії.
У розвідці нагадали, що 1 жовтня російський чорноморський курорт Сочі вдруге за два тижні зазнав удару безпілотників. ЗМІ повідомляють, що в аеропорту Сочі було пошкоджено місце посадки вертольотів.
"Попередня атака 20 вересня 2023 року спричинила велику пожежу на нафтосховищі поблизу аеропорту. Це був перший зафіксований удар по цьому району після вторгнення Росії в Україну", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Сочі є популярним місцем відпочинку, яке тісно пов’язане з президентом Росії Володимиром Путіним, і служить літньою базою для багатьох представників російської еліти.
"Удари поблизу міста є ще одним прикладом того, що війна безпосередньо впливає на населення Росії далеко від українського кордону", - зазначили у розвідці.
- Уранці неділі, 1 жовтня, у Росії у Сочі дрони влучили по стоянці російських вертольотів.
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