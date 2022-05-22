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"Аталанта" українця Малиновського не зіграє наступного сезону в єврокубках

22 травня, 2022 неділя
01:50
Спорт "Аталанта" – "Олімпіакос", Ліга Європи

Італійська "Аталанта" українця Руслана Малиновського не братиме участі в єврокубках у сезоні 2022/23

Про це повідомляє Еспресо.TV.

В завершальному турі Серії А "Аталанта" програла "Емполі" (0:1) і посіла 8-ме місце в турнірній таблиці, звідки її вже не посунуть.

Від Італії в єврокубках виступають 7 команд. У Лізі Європи зіграють "Лаціо" (5 місце) та "Рома" (6), а в Лігу конференцій кваліфікувалася "Фіорентина" (7).

Участь в Лізі чемпіонів ще раніше собі гарантували "Мілан", "Інтер", "Наполі" та туринський "Ювентус".

Чемпіонський титул буде розіграний у матчах 22 травня. "Мілан", який зараз знаходиться на першій позиції, втратить "золото" лише якщо програє "Сассуоло", а "Інтер" в цей час переможе "Сампдорію".

Таблиця топ-10 Серії А від FlashScore

У Серію B вже точно вилетіли "Венеція" і колишня команда Андрія Шевченка "Дженоа". Інтрига залишається за третьою командою. Нею стане або "Кальярі", або "Салернітана".

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