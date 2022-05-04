Шевченко може стати президентом італійського футбольного клубу, - Calciomercato

Про це повідомляє Calciomercato.

Наразі достеменно невідомо, чи Шевченко збирається придбати футбольний клуб. За інформацією видання, українець може представляти інтереси інвесторів, які зацікавлені у купівлі та розвитку "Пескари".

Зазначається, що Андрій Шевченко вже провів зустріч з нинішнім власником клубу Даніеле Себастьяні. Очікується, що сьогодні він відвідає матч "Пескари" проти "Губбіо" у плей-офф за право вийти до Серії B - другого за силою італійського дивізіону.

Шевченко з листопада 2021 до січня 2022 року тренував "Дженоа" та був звільнений через незадовільні результати, після того, як команда опустилася на 19-те місце в чемпіонаті Італії. У 2016 - 2021 роках очолював збірну України.

15 січня "Дженоа" оголосила про відставку Андрія Шевченка з посади головного тренера.

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