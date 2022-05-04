Шевченко може стати президентом італійського футбольного клубу, - Calciomercato
Колишній головний тренер збірної України та "Дженоа" Андрій Шевченко може стати президентом італійської "Пескари"
Про це повідомляє Calciomercato.
Наразі достеменно невідомо, чи Шевченко збирається придбати футбольний клуб. За інформацією видання, українець може представляти інтереси інвесторів, які зацікавлені у купівлі та розвитку "Пескари".
Зазначається, що Андрій Шевченко вже провів зустріч з нинішнім власником клубу Даніеле Себастьяні. Очікується, що сьогодні він відвідає матч "Пескари" проти "Губбіо" у плей-офф за право вийти до Серії B - другого за силою італійського дивізіону.
Шевченко з листопада 2021 до січня 2022 року тренував "Дженоа" та був звільнений через незадовільні результати, після того, як команда опустилася на 19-те місце в чемпіонаті Італії. У 2016 - 2021 роках очолював збірну України.
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15 січня "Дженоа" оголосила про відставку Андрія Шевченка з посади головного тренера.
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