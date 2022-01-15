"Дженоа" звільнила Шевченка з посади головного тренера
Італійська "Дженоа" достроково припинила співпрацю з головним тренером Андрієм Шевченком
Про це повідомляє офіційний сайт "Дженоа".
"Клуб дякує тренеру та його штабу за наполегливу роботу, яку вони зробили протягом останніх місяців", - йдеться у заяві "Дженоа".
Андрій Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді 2021 року. Під керівництвом українця команда в чемпіонаті Італії зазнала шість поразок, тричі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А "Дженоа" перебуває у "зоні вильоту" - на 19-й позиції.
Останній матч під керівництвом Шевченка "Дженоа" зіграла проти "Мілану" в Кубку Італії, де основний час гри завершився внічию 1:1, але в овертаймі "россонері" забили два м'ячі і пройшли далі.
Раніше повідомлялось, що "Дженоа" заплатить штабу Шевченка 20 млн євро, якщо розірве з українським тренером контракт.
- 10 січня стало відомо, що Андрій Шевченко може достроково припинити свою роботу в "Дженоа", а на його місце розглядають кандидатуру Фабіо Каннаваро.
- 12 січня повідомлялось, що головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко незабаром залишить свою посаду.
- 14 січня в 1/8 фіналу Кубка Італії з футболу "Мілан" переміг "Дженоа" в овертаймі.
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