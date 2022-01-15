"Дженоа" звільнила Шевченка з посади головного тренера

Андрій Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді 2021 року. Під керівництвом українця команда в чемпіонаті Італії зазнала шість поразок, тричі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А "Дженоа" перебуває у "зоні вильоту" - на 19-й позиції.



Останній матч під керівництвом Шевченка "Дженоа" зіграла проти "Мілану" в Кубку Італії, де основний час гри завершився внічию 1:1, але в овертаймі "россонері" забили два м'ячі і пройшли далі.



Раніше повідомлялось, що "Дженоа" заплатить штабу Шевченка 20 млн євро, якщо розірве з українським тренером контракт.