"Дженоа" Шевченка втратила перемогу над "Міланом" та вилетіла з Кубка Італії

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Тривалий час гри "Дженоа" була попереду і несподівано виглядала навіть кращою за іменитого суперника. Команда Андрія Шевченка вразила ворота Майка Меньяна вже на 17-й хвилині, коли забив Лео Естігор.



"Мілан" зумів відповісти лише наприкінці основного часу. Матч для "россонері" врятував Олів'є Жиру, який головою замкнув передачу Тео Ернандеса.



В овертаймі "Мілан" на класі розібрався з "Дженоа". Голи Рафаеля Леау та Алексіса Салемакерса вивели команду вперед.



Андрій Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді 2021 року. Під керівництвом українця команда в чемпіонаті Італії зазнала шість поразок, тричі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А "Дженоа" перебуває у "зоні вильоту" - на 19-й позиції.



Кубок Італії



1/8 фіналу



13 січня



"Мілан" - "Дженоа" 3:1



Голи: Жиру, 74, Леау, 102, Салемакерс, 112 - Естігор, 17