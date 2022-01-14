"Дженоа" Шевченка втратила перемогу над "Міланом" та вилетіла з Кубка Італії
В 1/8 фіналу Кубка Італії з футболу "Мілан" переміг "Дженоа" в овертаймі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Тривалий час гри "Дженоа" була попереду і несподівано виглядала навіть кращою за іменитого суперника. Команда Андрія Шевченка вразила ворота Майка Меньяна вже на 17-й хвилині, коли забив Лео Естігор.
"Мілан" зумів відповісти лише наприкінці основного часу. Матч для "россонері" врятував Олів'є Жиру, який головою замкнув передачу Тео Ернандеса.
В овертаймі "Мілан" на класі розібрався з "Дженоа". Голи Рафаеля Леау та Алексіса Салемакерса вивели команду вперед.
Андрій Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді 2021 року. Під керівництвом українця команда в чемпіонаті Італії зазнала шість поразок, тричі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А "Дженоа" перебуває у "зоні вильоту" - на 19-й позиції.
Кубок Італії
1/8 фіналу
13 січня
"Мілан" - "Дженоа" 3:1
Голи: Жиру, 74, Леау, 102, Салемакерс, 112 - Естігор, 17
- 10 січня стало відомо, що Андрій Шевченко може достроково припинити свою роботу в "Дженоа", а на його місце розглядають кандидатуру Фабіо Каннаваро.
- 12 січня повідомлялось, що головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко незабаром залишить свою посаду.
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