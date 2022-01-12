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Шевченко та "Дженоа" розпочали переговори про розірвання контракту, - ЗМІ

12 січня, 2022 середа
22:37
Спорт Андрій Шевченко

Головний тренер італійської "Дженоа" Андрій Шевченко незабаром залишить свою посаду

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

За інформацією джерела, "Дженоа" та Шевченко ведуть переговори щодо взаємного розірвання контракту. Українець може бути звільнений навіть, якщо переможе "Мілан" у Кубку Італії.

"Дженоа" буде змушений заплатити тренерському штабу Андрія Шевченка близько 20 млн євро за дострокове припинення співпраці.

На ранок 13 січня запланована зустріч босів "Дженоа" та агентів тренера Руді Гарсії. 57-річний француз є пріоритетним варіантом, щоб замінити Шевченка. Ще один кандидат на посаду - Бруно Лаббадіа. 

Андрій Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді 2021 року. Під керівництвом українця команда в чемпіонаті Італії зазнала шість поразок, тричі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А "Дженоа" перебуває у "зоні вильоту" - на 19-й позиції.  

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футбол
Андрій Шевченко
тренери
чемпіонат Італії
Дженоа
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