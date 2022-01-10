У "Дженоа" тривають суперечки про майбутнє Шевченка: думки керівництва розділились
Сьогодні, 10 січня, керівництво італійської "Дженоа" ухвалить рішення щодо майбутнього головного тренера Андрія Шевченка
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
За інформацією джерела, між керівниками "Дженоа" зараз йде жорстке протистояння. Думки босів стосовно майбутнього українця Андрія Шевченка розділилися. Але всі розуміють, що рішення доведеться ухвалити та знайти компроміс.
Кандидатом на заміну Шевченка є Фабіо Каннаваро, з яким вже навіть провели співбесіду. Легендарний футболіст взяв час на роздуми.
9 січня "Дженоа" вдома поступилася "Спеції" (0:1), яка також веде боротьбу за збереження прописки у Серії А. Андрій Шевченко пропустив зустріч через коронавірус.
Андрій Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді. Під керівництвом українця команда в чемпіонаті Італії зазнала шість поразок, тричі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А перебуває у "зоні вильоту" - на 19-й позиції.
- Нагадаємо, 8 січня президент Польської футбольної спілки Цезарій Кулеша спростував інформацію про можливе призначення новим головним тренером збірної Польщі українця Андрія Шевченка.
- 8 січня "Дженоа" купила футболіста молодіжної збірної Італії Келвіна Йебоа.
- 10 січня у стало відомо, що український тренер Андрій Шевченко може достроково припинити свою роботу в італійській "Дженоа".
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