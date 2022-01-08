У збірній Польщі прокоментували чутки про запрошення Шевченка на посаду головного тренера
Президент Польської футбольної спілки Цезарій Кулеша спростував інформацію про можливе призначення новим головним тренером збірної Польщі українця Андрія Шевченка
Про це повідомляє Interia Sport.
За його словами, призначення Шевченка новим тренером збірної Польщі наразі неможливе, оскільки українець очолює італійську "Дженоа".
"Шевченко? Він, безумовно, цікавий варіант, але він має контракт, який пов'язує його з "Дженоа". Крім того, вибачте мені, але я не хотів би обговорювати кожне прізвище, яке згадується у ЗМІ", - сказав Кулеша.
Він також додав, що в якості кандидатів на посаду не розглядаються італієць Фабіо Капелло, ізраїльтянин Авраам Грант, німець Юрген Клінсманн та нідерландець Дік Адвокат. Водночас він підтвердив, що тривають переговори з італійцями Фабіо Каннаваро та Андреа Пірло.
В кваліфікації чемпіонату світу-2022 Польща пробилася до плей-офф, де 26 березня зустрінеться з Росією.
- Нагадаємо, 30 грудня 2021 року португалець Паулу Соуза подав у відставку з посади головного тренера збірної Польщі.
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