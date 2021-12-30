Збірна Польщі перед матчем плей-офф ЧС проти Росії залишилася без тренера

Про це повідомив президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша у twitter.

Він заявив, що в союзі вирішила достроково розірвати контракт з португальцем.

"Правління PZPN одноголосно ухвалило рішення про розірвання контракту з Паулу Соузою. Фахівець виплатить союзу компенсацію", - написав Кулеша.

Португальський тренер залишив збірну Польщі заради роботи у бразильському "Фламенго".

51-річний Паулу Соуза очолював команду Польщі з січня 2021 року. Під його керівництвом поляки провалилися на Євро-2020, де посіли останнє місце в своїй групі з Іспанією, Швецією та Словаччиною.

В кваліфікації ЧС-2022 Польща пробилася до плей-офф, де у 26 березня зустрінеться із Росією.

Соуза також тренував англійський "Лестер", швейцарський "Базель", італійську "Фіорентину" та французький "Бордо".



26 листопада стало відомо, що у півфіналі плей-офф кваліфікації ЧС-2022 Польща зустрінеться з Росією, а збірна України зіграє проти Шотландії.

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