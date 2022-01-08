Команда Шевченка оголосила про трансфер форварда збірної Італії
"Дженоа", яку тренує українець Андрій Шевченко, купила футболіста молодіжної збірної Італії Келвіна Йебоа
Про це повідомляє офіційний сайт "Дженоа".
Зазначається, що 21-річний футболіст виступатиме за "Дженоа" під номером 45.
Йебоа перейшов до італійського клубу з австрійського "Штурму", за який виступав з лютого 2021 року.
У нинішньому сезоні він зіграв за "Штурм" 28 матчів, забив 14 голів та віддав 8 результативних передач.
Форвард є сином відомого гравця збірної Гани Ентоні Йебоа. Він отримав італійське громадянство та вже зіграв 2 матчі за молодіжну збірну Італії.
- Нагадаємо, 8 січня президент Польської футбольної спілки Цезарій Кулеша спростував інформацію про можливе призначення новим головним тренером збірної Польщі українця Андрія Шевченка.
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