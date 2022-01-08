Команда Шевченка оголосила про трансфер форварда збірної Італії

Про це повідомляє офіційний сайт "Дженоа".

Зазначається, що 21-річний футболіст виступатиме за "Дженоа" під номером 45.

Йебоа перейшов до італійського клубу з австрійського "Штурму", за який виступав з лютого 2021 року.

У нинішньому сезоні він зіграв за "Штурм" 28 матчів, забив 14 голів та віддав 8 результативних передач.

Форвард є сином відомого гравця збірної Гани Ентоні Йебоа. Він отримав італійське громадянство та вже зіграв 2 матчі за молодіжну збірну Італії.