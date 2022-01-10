В Італії заговорили про майбутнє Шевченка, українця можуть звільнити вже сьогодні, - ЗМІ

Про це повідомив авторитетний інсайдер Ніколо Скіра.



Шевченко може покинути "Дженоа" вже сьогодні, 10 січня.



"Андрія Шевченка можуть звільнити з "Дженоа" у найближчі години. Керівництво "россоблу" оцінює його становище після поразки від "Спеції". Це буде довга ніч роздумів", – написав Скіра вночі.



За інформацією Тelenord.it, можливим кандидатом на посаду головного тренера "грифонів" називається Давиде Баллардіні, якого українець замінив на цій посаді.



9 січня "Дженоа" вдома поступилася "Спеції" (0:1), яка також веде боротьбу за збереження прописки у Серії А. Андрій Шевченко пропустив зустріч через коронавірус.



Андрій Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді. Під керівництвом українця команда в чемпіонаті Італії зазнала шість поразок, тричі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А перебуває у "зоні вильоту" - на 19-й позиції.

Andriy #Shevchenko could be sacked by #Genoa in the next hours. Rossoblù’s management are evalutating his position after the defeat against Spezia. It will be a long night of reflections... #transfers https://t.co/rJUJD9nd7k — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 9, 2022