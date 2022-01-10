В Італії заговорили про майбутнє Шевченка, українця можуть звільнити вже сьогодні, - ЗМІ
Український тренер Андрій Шевченко може достроково припинити свою роботу в італійській "Дженоа"
Про це повідомив авторитетний інсайдер Ніколо Скіра.
Шевченко може покинути "Дженоа" вже сьогодні, 10 січня.
"Андрія Шевченка можуть звільнити з "Дженоа" у найближчі години. Керівництво "россоблу" оцінює його становище після поразки від "Спеції". Це буде довга ніч роздумів", – написав Скіра вночі.
За інформацією Тelenord.it, можливим кандидатом на посаду головного тренера "грифонів" називається Давиде Баллардіні, якого українець замінив на цій посаді.
9 січня "Дженоа" вдома поступилася "Спеції" (0:1), яка також веде боротьбу за збереження прописки у Серії А. Андрій Шевченко пропустив зустріч через коронавірус.
Андрій Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді. Під керівництвом українця команда в чемпіонаті Італії зазнала шість поразок, тричі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А перебуває у "зоні вильоту" - на 19-й позиції.
- Нагадаємо, 8 січня президент Польської футбольної спілки Цезарій Кулеша спростував інформацію про можливе призначення новим головним тренером збірної Польщі українця Андрія Шевченка.
- 8 січня "Дженоа" купила футболіста молодіжної збірної Італії Келвіна Йебоа.
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