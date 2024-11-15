Україна може допомогти Польщі з розвитком атомної енергетики
Польща прагне розвивати атомну енергетику, а Україна має відповідний досвід і фахівців, аби надати сусідам необхідну допомогу
Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав очільник Міненерго Герман Галущенко.
Він назвав співпрацю між Україною і Польщею в енергетичній сфері "дуже хорошою". Чиновник нагадав, що торік було введено в експлуатацію ще один інтерконектор Хмельницька АЕС – Жешув.
Також Галущенко згадав про співробітництво у газовій сфері, зокрема використання газосховищ.
"Польща планує розвивати атомну енергетику й підписала відповідні контракти, а ми маємо величезний досвід експлуатації й фахівців відповідного рівня. Тому в переговорах як із польськими, так і з американськими партнерами ми наголосили, що Україна може суттєво підсилити цей напрям", - сказав міністр.
Він додав, що Польща надає Україні обладнання для відбудови й ремонтів енергетичної інфраструктури.
- У липні 2023 року уряд Польщі затвердив будівництво першої у країні АЕС. Її збудують у Померанії на основі американської реакторної технології AP1000. Будівництво електростанції має розпочатися у 2026 році, а перший реактор з'явиться у 2033 році.
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