Україна може допомогти Польщі з розвитком атомної енергетики

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав очільник Міненерго Герман Галущенко.

Він назвав співпрацю між Україною і Польщею в енергетичній сфері "дуже хорошою". Чиновник нагадав, що торік було введено в експлуатацію ще один інтерконектор Хмельницька АЕС – Жешув.

Також Галущенко згадав про співробітництво у газовій сфері, зокрема використання газосховищ.

"Польща планує розвивати атомну енергетику й підписала відповідні контракти, а ми маємо величезний досвід експлуатації й фахівців відповідного рівня. Тому в переговорах як із польськими, так і з американськими партнерами ми наголосили, що Україна може суттєво підсилити цей напрям", - сказав міністр.

Він додав, що Польща надає Україні обладнання для відбудови й ремонтів енергетичної інфраструктури.