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Україна може допомогти Польщі з розвитком атомної енергетики

Юлія Юліна
15 листопада, 2024 п'ятниця
16:52
атомна енергетика Герман Галущенко

Польща прагне розвивати атомну енергетику, а Україна має відповідний досвід і фахівців, аби надати сусідам необхідну допомогу

Зміст

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав очільник Міненерго Герман Галущенко.

Він назвав співпрацю між Україною і Польщею в енергетичній сфері "дуже хорошою". Чиновник нагадав, що торік було введено в експлуатацію ще один інтерконектор Хмельницька АЕС – Жешув.

Також Галущенко згадав про співробітництво у газовій сфері, зокрема використання газосховищ.

"Польща планує розвивати атомну енергетику й підписала відповідні контракти, а ми маємо величезний досвід експлуатації й фахівців відповідного рівня. Тому в переговорах як із польськими, так і з американськими партнерами ми наголосили, що Україна може суттєво підсилити цей напрям", - сказав міністр.

Він додав, що Польща надає Україні обладнання для відбудови й ремонтів енергетичної інфраструктури.

  • У липні 2023 року уряд Польщі затвердив будівництво першої у країні АЕС. Її збудують у Померанії на основі американської реакторної технології AP1000. Будівництво електростанції має розпочатися у 2026 році, а перший реактор з'явиться у 2033 році.
Теги:
Новини
Україна
Польща
Енергетика
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