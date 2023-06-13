"Аватар 5" у 2031-му та нові "Зоряні війни": Disney оновив графік виходу майбутніх фільмів
Disney змінив дату виходів більшості своїх майбутніх фільмів - нові дати релізу отримали майбутні частини "Аватару", "Зоряних воєн" та майже всі стрічки Marvel
Про це пише Variety.
Так, всі фільми з саги "Аватар" посунулися на рік - тепер остання, 5 частина стрічки вийде у 2031 році, тобто через 8 років.
Оновлений графік виходу фільмів:
- Нова "Моана" - 27 червня 2025 року;
- "Дедпул 3" - 3 травня 2024 року;
- Наступні частини "Зоряних війн" - 18 грудня 2026 року, 22 травня 2026 року та 17 грудня 2027 року. Наразі деталей про нові частини кіносаги немає;
- "Аватар 3" - 19 грудня 2025 року;
- "Аватар 4" - 21 грудня 2029 року;
- "Аватар 5" - 19 грудня 2031 року;
- Новий "Чужий" - 16 серпня 2024 року.
Новий розклад фільмів Marvel:
- "Капітан Америка: Прекрасний новий світ" - 26 липня 2024 року;
- "Громовержці" - 20 грудня 2024 року;
- "Блейд" - 14 лютого 2025 року;
- "Фантастична четвірка" -2 травня 2025 року;
- "Месники: Династія Канґа" - 1 травня 2026 року;
- "Месники: Таємні війни" - 7 травня 2027 року.
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