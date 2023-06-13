Про це пише Variety.

Так, всі фільми з саги "Аватар" посунулися на рік - тепер остання, 5 частина стрічки вийде у 2031 році, тобто через 8 років.

Оновлений графік виходу фільмів:

Нова "Моана" - 27 червня 2025 року;

"Дедпул 3" - 3 травня 2024 року;

Наступні частини "Зоряних війн" - 18 грудня 2026 року, 22 травня 2026 року та 17 грудня 2027 року. Наразі деталей про нові частини кіносаги немає;

"Аватар 3" - 19 грудня 2025 року;

"Аватар 4" - 21 грудня 2029 року;

"Аватар 5" - 19 грудня 2031 року;

Новий "Чужий" - 16 серпня 2024 року.

Новий розклад фільмів Marvel: