Про це в ефірі Еспресо заявив керівник військово-цивільної адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш.

"Якщо уявити циферблат годинника, то місто прострілюється на 45 хвилин. Звідки може прилетіти, ніхто не знає. Танкові обстріли, "гради", міномети, важка ствольна артилерія, бувають і "урагани", і ракетні удари", - зазначив він.

Барабаш відповів на питання, що потрібно зробити, щоб Авдіївку не обстрілювали.

"Постійно з командирами бригад на зв'язку, розуміння є. До війни Авдіївка була містом-сателітом, ще його називали спальним районом Донецька. Відстань між містами 6,5 кілометра, тому, якщо додати жарт, то треба забирати Донецьк - тоді в нас буде тихо", - підсумував очільник ВЦА.