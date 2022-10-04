Авдіївка прострілюється ворогом на 75%, ніхто не знає, звідки прилетить, - очільник ВЦА Барабаш
Авдіївка прострілюється ворогом на 75%, росіяни обстрілюють місто з танків, важкої артилерії, ракетних систем залпового вогню, мінометів та запускають ракети
Про це в ефірі Еспресо заявив керівник військово-цивільної адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш.
"Якщо уявити циферблат годинника, то місто прострілюється на 45 хвилин. Звідки може прилетіти, ніхто не знає. Танкові обстріли, "гради", міномети, важка ствольна артилерія, бувають і "урагани", і ракетні удари", - зазначив він.
Барабаш відповів на питання, що потрібно зробити, щоб Авдіївку не обстрілювали.
"Постійно з командирами бригад на зв'язку, розуміння є. До війни Авдіївка була містом-сателітом, ще його називали спальним районом Донецька. Відстань між містами 6,5 кілометра, тому, якщо додати жарт, то треба забирати Донецьк - тоді в нас буде тихо", - підсумував очільник ВЦА.
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