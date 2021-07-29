Авіакатастрофа на Прикарпатті: іноземці замовили екскурсію у приватного підприємця
Поліцейські встановили, що іноземці, які загинули в авіакатастрофі на Прикарпатті, замовили екскурсійний політ у приватного підприємця
Про це повідомляє прес-служба поліції.
"У ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили осіб загиблих: 60-річний пілот, мешканець Коломийського району, і троє 20-річних пасажирів-іноземців (двоє - громадяни США, ще один - Великої Британії)", - йдеться у повідомленні.
За інформацією поліції, іноземці замовили екскурсійний політ у приватного підприємця, який має ліцензію на проведення польотів та право керування літаком.
На місці події фахівці Національного бюро з цивільної авіації наразі проводять додатковий огляд.
Правоохоронці призначили ряд експертиз: для встановлення технічного стану повітряного судна, перевірки якості палива, яким заправлявся літак. Тіла загиблих відправили на експертизу.
- Нагадаємо, легкомоторний спортивний літак сьогодні вдень, 28 липня, впав на приватний житловий будинок у селі Шепарівці Коломийського району і загорівся – загинуло четверо людей.
- В авіакатастрофі під Коломиєю загинув професійний льотчик, інструктор та співвласник аеродрому малої авіації у Коломиї Ігор Табанюк. Окрім того, загинули троє іноземців, які перебували в літаку.
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