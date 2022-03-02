Авіакомпанія Wizz Air надає для українських біженців 100 тис. безкоштовних квитків на рейси із сусідніх держав

Про це повідомила пресслужба Wizz Air.



"Wizz Air зобов'язується допомогти українським біженцям дістатися місця призначення, де б це не знаходилося. ???????? Тому ми надаємо 100 тис. безкоштовних місць на коротких рейсах, що вилітають із сусідніх з Україною країн (Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія) у березні", - ідеться в заяві.



Також у компанії зауважили, що багато людей уже почали переїжджати й можуть перебувати в інших країнах.



"Тому на всіх інших рейсах ми пропонуємо (вартість квитка, - ред.) €29,99 та €69,99.



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