Авіакомпанія Wizz Air надає для українських біженців 100 тис. безкоштовних квитків на рейси із сусідніх держав
У березні авіакомпанія Wizz Air надає 100 тис. безкоштовних місць для українських біженців, які вилітають із Польщі, Словаччини, Румунії й Угорщини
Про це повідомила пресслужба Wizz Air.
"Wizz Air зобов'язується допомогти українським біженцям дістатися місця призначення, де б це не знаходилося. ???????? Тому ми надаємо 100 тис. безкоштовних місць на коротких рейсах, що вилітають із сусідніх з Україною країн (Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія) у березні", - ідеться в заяві.
Також у компанії зауважили, що багато людей уже почали переїжджати й можуть перебувати в інших країнах.
"Тому на всіх інших рейсах ми пропонуємо (вартість квитка, - ред.) €29,99 та €69,99.
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