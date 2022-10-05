Авіація НАТО перехопила російські винищувачі над Польщею та Швецією

Про це повідомила пресслужба ВПС Італії у твіттері.

"Ще один терміновий зліт винищувачів Eurofighter ВПС Італії, що беруть участь у діяльності з охорони повітряного простору в Польщі, для перехоплення чотирьох російських винищувачів після того, як вони увійшли в повітряний простір спочатку Польщі, а потім Швеції, перш ніж вони були змушені повернутися в повітряний простір Калінінграда", - сказано у ньому.

30 вересня Італія підняла винищувачі через літаки РФ біля кордону з Польщею. Беручи участь у місії НАТО, літаки злетіли після перехоплення трьох російських літаків, що пролітали поблизу північно-східного флангу Альянсу. Такі винищувачі розміщені на базі Мальборк на Півночі Польщі, недалеко від російського ексклава Калінінград.

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