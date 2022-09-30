Італія підняла винищувачі через літаки РФ біля кордону з Польщею
Італійські винищувачі Eurofighter, які залучені до повітряної охорони в Польщі, піднялися в повітря, через появу російських літаків біля кордонів
Про це передають військово-повітряні сили Італії Aeronautica Militare й il Messaggero.
Італійські винищувачі прибули до Польщі лише два дні тому. Беручи участь у місії НАТО, літаки злетіли після перехоплення трьох російських літаків, що пролітали поблизу північно-східного флангу Альянсу.
Такі винищувачі розміщені на базі Мальборк на Півночі Польщі, недалеко від російського ексклава Калінінград.
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