Про це передають військово-повітряні сили Італії Aeronautica Militare й il Messaggero.

Італійські винищувачі прибули до Польщі лише два дні тому. Беручи участь у місії НАТО, літаки злетіли після перехоплення трьох російських літаків, що пролітали поблизу північно-східного флангу Альянсу.

Такі винищувачі розміщені на базі Мальборк на Півночі Польщі, недалеко від російського ексклава Калінінград.

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