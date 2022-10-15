Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Ситуація на Південнобузькому напрямі досить напружена, але контрольована. Противник веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Протягом бойового дня наносив вогневе ураження наших військ із застосуванням авіації, РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів вздовж лінії бойового зіткнення. З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії активізував повітряну розвідку, зокрема в Баштанському та Бериславському районах", - ідеться в повідомленні.

Реактивними системами залпового вогню "Град" та "Ураган" надвечір випущено з десяток снарядів по Марганцю та Добрій Надії, що на Нікопольщині в Дніпропетровській області. Масштаби пошкоджень уточнюються, попередньо люди не постраждали. Штурмовою та армійською авіацією ворог шість разів атакував напрямок Давидова Брода.

Авіація ЗСУ завдала 13 ударів у відповідь, в тому числі по опорних пунктах, місцях зосередження живої сили, озброєння та техніки, зокрема, по позиціях протиповітряної оборони, пунктах управління і збереження боєзапасу.

Підтверджені втрати противника становлять: 18 військових, дві самохідні гаубиці "Мста-С", дві реактивні системи залпового вогню "Град", самохідна гармата 203 калібру "Піон", чотири одиниці автобронетехніки, а також склад з боєприпасами в Бериславському районі.

"Тим часом на окупованих територіях рашисти посилюють перевірки на блокпостах, фільтраційні заходи стали жорсткіші – ретельно перевіряють вміст телефонів та інших гаджетів, проводять детальний обшук автівок, особистих речей, вдираються в будинки", - зазначають українські військові.

У Скадовському та Херсонському районах районі росіяни викрали двох людей за їхню проукраїнську позицію. В центрі Херсона окупанти з одного з офісів викрали спецодяг, взуття та гроші. В Бериславському районі з території сільськогосподарського підприємства викрали техніку, лабораторні прилади, побутову та оргтехніку інше майно.

"Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі складається з 12 кораблів та катерів, які вже звично маневрують поблизу Криму, ховаючись від шторму та нашої зброї за мисом Тарханкут. Напоготові три ракетоносії, серед яких один підводний, споряджені частково використаним запасом Калібрів у кількості 12 штук", - додали в ОК "Південь", застерігши, що загрози ракетних ударів та атак дронами залишаються актуальними.

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