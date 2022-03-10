Авіаудар РФ по лікарні і пологовому в Маріуполі: загинуло троє людей, у тому числі одна дитина

Про це йдеться в повідомленні Маріупольської міської ради.



Сьогодні, 10 березня, стало відомо, що після терористичного бомбардування російськими літаками дитячої лікарні у Маріуполі постраждало 17 людей. Серед постраждалих діти, жінки лікарі. Троє людей загинули, серед них одна дитина – дівчинка.



"Війська Росії цілеспрямовано та безжалісно знищують мирне населення Маріуполя. Весь світ має знати про злочин росії проти людства, проти України та проти маріупольців", – пише Братчук.

Нагадаємо, авіаналіт був здійснений під час дії в Маріуполі режиму тиші, який, в тому числі, був підтверджений і російською стороною, для роботи в місті гуманітарних коридорів.

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