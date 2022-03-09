Росіяни здійснили авіаналіт на пологовий будинок у Маріуполі

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.



"Пологовий будинок у центрі міста, лікарня, дитяче відділення і терапія - усе це знищене під час авіанальоту російської авіації на Маріуполь. Буквально щойно. Щойно російський пілот, який, напевно, не цурається називати себе людиною, знову натиснув на гачок, точно знаючи, куди поцілить бомба. Росіяни! Ви не лише перетнули межу неприпустимих стосунків між державами та народами. Ви перетнули межу людяності. Припиніть називати себе людьми!", - повідомив він.





У Міськраді Маріуполя зазначили, що наразі російськи окупаційні війська скинули кілька бомб на дитячу лікарню.



"Руйнування колосальні. Корпус медичного закладу, де ще недавно лікувалися діти, повністю зруйнований. Інформація щодо постраждалих дітей уточнюється", - йдеться в повідомленні.











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