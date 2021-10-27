Австралієць першим у світовому футболі здійснив камінг-аут

Футболіст повідомив про це у своєму Twitter-акаунті.



Джошуа Кавалло став першим гравцем у світовому футболі, який зізнався, що він гей.



"З гордістю публічно заявляю про те, що я гей. Я щасливий, що прийняв рішення про камінг-аут. Я боровся з цим понад шість років, і я радий, що можу покласти цьому кінець. Я знаю, що є інші гравці, які приховують це. Я хочу показати, що кожен заслуговує на право бути самим собою. Дивно усвідомлювати, що нині немає професійних футболістів-геїв, не лише в Австралії, а й у всьому світі. Сподіваюся, скоро це зміниться”, – написав Кавалло.



Джошуа Кавалло виступає за "Аделаїду Юнайтед" з Австралії. 21-річний футболіст грає у центрі поля та лівому фланзі захисту. Transfermarkt оцінює його у 350 тис. євро.

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