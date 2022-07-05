Австралія на рік скасувала мита на імпорт товарів з України
Уряд Австралії ухвалив рішення про скасування мита на імпорт товарів з України
Про це йдеться в офіційній заяві міністра торгівлі й туризму Австралії Дона Фаррелла.
Запроваджений захід набув чинності з 4 липня. Раніше аналогічне рішення ухвалили Велика Британія та ЄС.
"Скасування тарифів на імпорт до Австралії з України є ключовою частиною поточних зусиль уряду Австралії щодо подальшого поглиблення наших двосторонніх торговельних та інвестиційних відносин. Такі заходи з боку Австралії та інших міжнародних партнерів, які підтримують економіку України та розширюють торговельні можливості, є життєво важливими для відновлення та реконструкції України в короткостроковій та довгостроковій перспективі", - йдеться в заяві.
Зазначається, що у 2021 році український імпорт до Австралії становив близько $122 млн.
Нововведення передбачає зниження протягом 12 місяців тарифів з 5% до 0% на низку товарів, які виробляються в Україні. Водночас акцизні збори, такі як ті, що застосовуються до палива, алкоголю та тютюнових виробів, залишаться в силі.
"Австралія засуджує односторонню, незаконну та аморальну агресію Росії проти українського народу. Цей захід демонструє нашу готовність підтримувати економіку України, адже країна має справу з руйнівними наслідками вторгнення РФ", - йдеться на офіційному сайті австралійського міністерства.
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