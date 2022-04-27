Австралія надасть Україні гаубиці та боєкомплекти до них, - міноборони

Про це повідомляє Australian Associated Press, з посиланням заяву прем’єр-міністра Австралії Скотта Моррісона та міністра оборони Пітера Даттона.

Зазначається, що в новий транш військової допомоги від Австралії увійдуть шість гаубиць М777 калібру 155 міліметрів разом із боєприпасами на суму загалом 26,7 мільйона AUD .

Окрім того, Канберра відправить Києву гуманітарну допомогу на суму 65 мільйонів доларів, а також більше 70 тисяч тонн енергетичного вугілля.

"Уряд Австралії продовжить шукати можливості для наступної військової допомоги там, де це можливо, для забезпечення необхідного потенціалу Збройним силам України", - зазначив австралійський прем’єр.

Повідомляється, що оголошення нового траншу допомоги від Австралії відбулося після міжнародної зустрічі на рівні глав оборонних відомств десятків країн у німецькому Рамштайні.

Отримання озброєння підтвердив посол України в Австралії Василь Мірошниченко:

"Ось такі шість красунчиків – артилерійських систем М777 155mm lightweight towed howitzers із набоями та запчастинами сьогодні уряд Австралії передає Україні. Це додаткова військова допомога на суму 26.7 мільйонів AUD (20,5 USD)".

Загалом Австралія вже надала військової допомоги Україні на суму близько 225 мільйонів доларів. Зокрема це 20 бронетранспортерів Bushmaster вартістю $38 млн. Згодом було надано протитанкову зброю і заряди до неї на загальну суму $20 млн.

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