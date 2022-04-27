Австралія надасть Україні гаубиці та боєкомплекти до них, - міноборони
Уряд Австралії на запит США та України відправить Києву чергову військову та гуманітарну допомогу у вигляді шести гаубиць, боєприпасів, гуманітарки та енергетичного вугілля
Про це повідомляє Australian Associated Press, з посиланням заяву прем’єр-міністра Австралії Скотта Моррісона та міністра оборони Пітера Даттона.
Зазначається, що в новий транш військової допомоги від Австралії увійдуть шість гаубиць М777 калібру 155 міліметрів разом із боєприпасами на суму загалом 26,7 мільйона AUD .
Окрім того, Канберра відправить Києву гуманітарну допомогу на суму 65 мільйонів доларів, а також більше 70 тисяч тонн енергетичного вугілля.
"Уряд Австралії продовжить шукати можливості для наступної військової допомоги там, де це можливо, для забезпечення необхідного потенціалу Збройним силам України", - зазначив австралійський прем’єр.
Повідомляється, що оголошення нового траншу допомоги від Австралії відбулося після міжнародної зустрічі на рівні глав оборонних відомств десятків країн у німецькому Рамштайні.
Отримання озброєння підтвердив посол України в Австралії Василь Мірошниченко:
"Ось такі шість красунчиків – артилерійських систем М777 155mm lightweight towed howitzers із набоями та запчастинами сьогодні уряд Австралії передає Україні. Це додаткова військова допомога на суму 26.7 мільйонів AUD (20,5 USD)".
- Загалом Австралія вже надала військової допомоги Україні на суму близько 225 мільйонів доларів. Зокрема це 20 бронетранспортерів Bushmaster вартістю $38 млн. Згодом було надано протитанкову зброю і заряди до неї на загальну суму $20 млн.
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