Австралія оголосила про нові санкції проти РФ: що підпадає під заборону

Про це пише CNN.

Також під обмеження потрапили найбільші російські нафтові та золотодобувні компанії.

Крім того, санкції накладено на оборонні організації, які підтримують війну Росії в Україні, п’ять російських банків і три фізичні особи.

Австралія також заборонить експорт усіх машин і супутніх частин до Росії та тимчасово окупованих нею територій.

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила, що санкції стосуються секторів економічного та стратегічного значення для Росії.

Це сталося після того, як прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе прибув до Японії в п’ятницю для участі в саміті G7 у Хіросімі.

"Ми продовжуватимемо працювати з G7 та міжнародними партнерами, щоби подолати глобальні наслідки російського вторгнення", — сказав Альбанезе.