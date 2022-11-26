Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Аль-Вакрі перемогу збірній Австралії приніс Мітчелл Дюк, який забив на 23-й хвилині.

Збірна Австралії переграла Туніс з рахунком 1:0, набрала 3 очка та піднялася на друге місце в групі D. Туніс з 1 пунктом - четвертий. Лідирує з 3 балами Франція, яка сьогодні о 18:00 зустрінеться з Данією, у якої 1 здобуте очко.

В 3-му турі 30 листопада Австралія зіграє з Данією, а Туніс - з Францією.

ЧС-2022

2-й тур

26 листопада

Група D

Туніс - Австралія 0:1

Гол: Дюк, 23

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