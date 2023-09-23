Австралія підтримала скасування права вето РФ в Раді Безпеки ООН
Австралія підтримала вимогу президента України Володимира Зеленського позбавити Росію права вето в Раді Безпеки ООН і закликала до подальшого реформування цього органу
Про це заявила очільниця МЗС Австралії Пенні Вонг, пише Bloomberg.
"Ми повинні вимагати більшого від постійних членів, включаючи обмеження РФ на використання права вето", - заявила міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг сказала вона під час виступу на Генасамблеї ООН.
За її словами, Росія щодня висміює ООН, "продовжуючи своє незаконне та аморальне вторгнення в Україну".
Зазначається, що Рада Безпеки складається з 15 членів, п'ять з яких є постійними і мають право вето: Китай, Росія, Франція, Велика Британія та США.
"Ми повинні забезпечити більше постійних і непостійних представництв для Африки, Латинської Америки та Азії, включаючи постійні місця для Індії та Японії", - заявила Вонг.
Вона додала, що Австралія претендує на місце в Раді безпеки на 2029-2030 роки.
Також Вонг наголосила, що напруженість у Південнокитайському морі та безперервна розробка КНДР ядерної зброї є одними з проблем, які викликають "найбільш суперечливі обставини за десятиліття" і вимагають більшої відданості запобіганню конфліктам.
"Коротко кажучи, військова міць розширюється, але заходи щодо стримування військового конфлікту - ні. Існує небагато конкретних механізмів для його запобігання", - зазначила очільниця МЗС Австралії.
- У середу, 20 вересня, Володимир Зеленський виступив на Радбезі ООН. Під час своєї промови він, зокрема, підкреслив необхідність реформувати організацію, створити механізм подолання вето та дати можливість усім націям бути представленими. Президент наголосив, що право вето, яке має РФ в ООН, "робить організацію недієздатною".
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