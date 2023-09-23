Австралія підтримала скасування права вето РФ в Раді Безпеки ООН

Про це заявила очільниця МЗС Австралії Пенні Вонг, пише Bloomberg.

"Ми повинні вимагати більшого від постійних членів, включаючи обмеження РФ на використання права вето", - заявила міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг сказала вона під час виступу на Генасамблеї ООН.

За її словами, Росія щодня висміює ООН, "продовжуючи своє незаконне та аморальне вторгнення в Україну".

Зазначається, що Рада Безпеки складається з 15 членів, п'ять з яких є постійними і мають право вето: Китай, Росія, Франція, Велика Британія та США.

"Ми повинні забезпечити більше постійних і непостійних представництв для Африки, Латинської Америки та Азії, включаючи постійні місця для Індії та Японії", - заявила Вонг.

Вона додала, що Австралія претендує на місце в Раді безпеки на 2029-2030 роки.

Також Вонг наголосила, що напруженість у Південнокитайському морі та безперервна розробка КНДР ядерної зброї є одними з проблем, які викликають "найбільш суперечливі обставини за десятиліття" і вимагають більшої відданості запобіганню конфліктам.

"Коротко кажучи, військова міць розширюється, але заходи щодо стримування військового конфлікту - ні. Існує небагато конкретних механізмів для його запобігання", - зазначила очільниця МЗС Австралії.