Реформування ООН і право вето: головне із виступу Зеленського на Радбезі ООН

Виступ президента транслював Еспресо.TV.

Зеленський про реорганізацію ООН та право вето для РФ

Зеленський наголосив, що Резолюція Генасамблеї підтверджує факт, що єдине джерело цієї агресії - РФ, проте це нічого не змінило для Росії в ООН. Він наголосив, що нації змушені шукати інших альянсів, оскільки вони більше не можуть покладатися на ООН.

"Маємо визнати: Організація у глухому куті щодо агресій. Людство вже не покладає надій на ООН, коли йдеться про захист суверенних кордонів націй", - сказав глава держави.

Він наголосив, що право вето, яке має РФ в ООН, "робить організацію недієздатною".

"Всі у світі бачать, що саме робить ООН недієздатною. У цьому кріслі в Раді Безпеки, яке Росія займає незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу, сидять брехунці, чия робота – виправдовувати агресію та геноцид, що їх здійснює Росія. І всі дії ООН розбиваються об привілей, яке дає це крісло агресору. Вето в руках агресора - ось те, що загнало ООН у глухий кут. Хоч би ким ви були, наявна система ООН робить вас все одно меншим, ніж право вето, яке є лише в кількох та яке використовується одним - Росією - на шкоду всім іншим членам ООН", - каже президент.

За словами Зеленського він вірить, що ООН "здатна на більше".

"Багаторічні розмови та проєкти щодо реформування ООН повинні стати процесом реформування ООН. Застосування права вето – ось що потребує реформи, і це може стати ключовою реформою. Тим, що повертає силу Статуту ООН. Вето не має слугувати зброєю для тих, хто одержимий ненавистю та війною", - каже президент.

Президент підкреслив, що організація має вигадати спосіб долати вето.

"Генеральній Асамблеї ООН треба дати реальну можливість долати вето. Це перший необхідний крок. За умови набрання двох третин голосів, які відображатимуть волю націй і з Азії, і з Африки, і з Європи, і з обох Америк, і з регіону Тихого океану, – глобальної кваліфікованої більшості – вето має реально долатися, і така резолюція Генеральної Асамблеї повинна бути обов’язковою для виконання всіма державами-членами", - пояснив Зеленський.

Зеленський закликав до розширення постійних представництв ООН

Президент України підкреслив, що необхідно розширити представництво націй у Раді Безпеки, оскільки воно має відображати сучасність.

"Африканський Союз має бути тут постійно. Азія заслуговує на ширше постійне представництво. Не можу називати нормальним, коли такі нації як Японія, Індія чи ісламський світ досі за бортом постійного представництва. Німеччина заслуговує на місце серед постійних членів Радбезу. Латинська Америка має бути тут представлена - постійно. І держави Тихого океану", - пояснив він.

Глава держави також наголосив, що "не можна обмежуватися увагою тільки до тих, хто в топ кріслах".

"Потрібне розширення участі й доступу до роботи Ради Безпеки та її допоміжних органів для всіх членів Генеральної Асамблеї, яких не визнано агресорами. І водночас будь-яка участь будь-якої держави – члена Ради Безпеки має призупинятися на час, коли така держава в порушення Статуту ООН іде агресією проти іншої нації", - коментує Зеленський.

Попередження агресії

Володимир Зеленський зауважив, що ООН має створити систему попередження агресії та превентивних санкцій стосовно країн-агресорок.

"Кожен, хто хоче почати війну, має бачити ще до своєї фатальної помилки, що саме втратить, коли почне війну. Питання про застосування превентивних санкцій має виноситися на розгляд Ради Безпеки ООН автоматично, коли будь-який член Генеральної Асамблеї заявляє про загрозу агресії", - каже президент.

Глава держави наголосив, що українські солдати зараз "своєю кров’ю роблять те, що Рада Безпеки ООН має робити своїми голосуваннями: зупиняють агресію та захищають принципи Статуту ООН". Він також сказав, що російські війська та флот мають бути виведені з території України в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Окрім того, Зеленський зазначив, що Україна має повернути ефективний контроль над своїм держкордоном і виключною економічною зоною в Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці.

Формула миру

Президент зазначив, що створював українську формулу миру опираючись на принципи Статуту ООН і що члени Формули готові працювати над реформами організації.

"Нації, які долучаються до роботи з Формулою, усвідомлюють, що працюють заради міжнародного порядку, заснованого на правилах, заради захисту територіальної цілісності й суверенітету держав, захисту людських прав, недопущення агресій та геноцидної політики. Епіцентром такої роботи має бути ця зала – зала Ради Безпеки ООН і ще більшою мірою – зала Генеральної Асамблеї. Якщо для цього треба провести реформу інституцій ООН, значить, треба не боятися реформи. Ми готові спільно з членами ООН, які беруть участь у Формулі миру, працювати над відповідними проєктами резолюцій та поправок до Статуту ООН", - пояснив він.