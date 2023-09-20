Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Реформування ООН і право вето: головне із виступу Зеленського на Радбезі ООН

Реформування ООН і право вето: головне із виступу Зеленського на Радбезі ООН

20 вересня, 2023 середа
19:29
Війна з Росією Зеленський в ООН

У середу, 20 вересня, Володимир Зеленський виступив на Радбезі ООН: президент України підкреслив необхідність реформувати організацію, створити механізм подолання вето та дати можливість усім націям бути представленими

Виступ президента транслював Еспресо.TV.

Зеленський про реорганізацію ООН та право вето для РФ

Зеленський наголосив, що Резолюція Генасамблеї підтверджує факт, що єдине джерело цієї агресії - РФ, проте це нічого не змінило для Росії в ООН. Він наголосив, що нації змушені шукати інших альянсів, оскільки вони більше не можуть покладатися на ООН.

"Маємо визнати: Організація у глухому куті щодо агресій. Людство вже не покладає надій на ООН, коли йдеться про захист суверенних кордонів націй", - сказав глава держави.

Він наголосив, що право вето, яке має РФ в ООН, "робить організацію недієздатною".

"Всі у світі бачать, що саме робить ООН недієздатною. У цьому кріслі в Раді Безпеки, яке Росія займає незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу, сидять брехунці, чия робота – виправдовувати агресію та геноцид, що їх здійснює Росія. І всі дії ООН розбиваються об привілей, яке дає це крісло агресору. Вето в руках агресора - ось те, що загнало ООН у глухий кут. Хоч би ким ви були, наявна система ООН робить вас все одно меншим, ніж право вето, яке є лише в кількох та яке використовується одним - Росією - на шкоду всім іншим членам ООН", - каже президент.

За словами Зеленського він вірить, що ООН "здатна на більше".

"Багаторічні розмови та проєкти щодо реформування ООН повинні стати процесом реформування ООН. Застосування права вето – ось що потребує реформи, і це може стати ключовою реформою. Тим, що повертає силу Статуту ООН. Вето не має слугувати зброєю для тих, хто одержимий ненавистю та війною", - каже президент.

Президент підкреслив, що організація має вигадати спосіб долати вето.

"Генеральній Асамблеї ООН треба дати реальну можливість долати вето. Це перший необхідний крок. За умови набрання двох третин голосів, які відображатимуть волю націй і з Азії, і з Африки, і з Європи, і з обох Америк, і з регіону Тихого океану, – глобальної кваліфікованої більшості – вето має реально долатися, і така резолюція Генеральної Асамблеї повинна бути обов’язковою для виконання всіма державами-членами", - пояснив Зеленський.

Зеленський закликав до розширення постійних представництв ООН

Президент України підкреслив, що необхідно розширити представництво націй у Раді Безпеки, оскільки воно має відображати сучасність.

"Африканський Союз має бути тут постійно. Азія заслуговує на ширше постійне представництво. Не можу називати нормальним, коли такі нації як Японія, Індія чи ісламський світ досі за бортом постійного представництва. Німеччина заслуговує на місце серед постійних членів Радбезу. Латинська Америка має бути тут представлена - постійно. І держави Тихого океану", - пояснив він.

Глава держави також наголосив, що "не можна обмежуватися увагою тільки до тих, хто в топ кріслах". 

"Потрібне розширення участі й доступу до роботи Ради Безпеки та її допоміжних органів для всіх членів Генеральної Асамблеї, яких не визнано агресорами. І водночас будь-яка участь будь-якої держави – члена Ради Безпеки має призупинятися на час, коли така держава в порушення Статуту ООН іде агресією проти іншої нації", - коментує Зеленський.

Попередження агресії

Володимир Зеленський зауважив, що ООН має створити систему попередження агресії та превентивних санкцій стосовно країн-агресорок.

"Кожен, хто хоче почати війну, має бачити ще до своєї фатальної помилки, що саме втратить, коли почне війну. Питання про застосування превентивних санкцій має виноситися на розгляд Ради Безпеки ООН автоматично, коли будь-який член Генеральної Асамблеї заявляє про загрозу агресії", - каже президент.

Глава держави наголосив, що українські солдати зараз "своєю кров’ю роблять те, що Рада Безпеки ООН має робити своїми голосуваннями: зупиняють агресію та захищають принципи Статуту ООН". Він також сказав, що російські війська та флот мають бути виведені з території України в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Окрім того, Зеленський зазначив, що Україна має повернути ефективний контроль над своїм держкордоном і виключною економічною зоною в Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці. 

Формула миру

Президент зазначив, що створював українську формулу миру опираючись на принципи Статуту ООН і що члени Формули готові працювати над реформами організації.

"Нації, які долучаються до роботи з Формулою, усвідомлюють, що працюють заради міжнародного порядку, заснованого на правилах, заради захисту територіальної цілісності й суверенітету держав, захисту людських прав, недопущення агресій та геноцидної політики. Епіцентром такої роботи має бути ця зала – зала Ради Безпеки ООН і ще більшою мірою – зала Генеральної Асамблеї. Якщо для цього треба провести реформу інституцій ООН, значить, треба не боятися реформи. Ми готові спільно з членами ООН, які беруть участь у Формулі миру, працювати над відповідними проєктами резолюцій та поправок до Статуту ООН", - пояснив він.

  • У середу, 20 вересня, понад десяток європейських країн, а також Австралія та Канада звернулися до Міжнародного суду ООН з проханням визначити свою юрисдикцію у справі геноциду, порушеній Україною щодо Росії.
Росія
ООН
Володимир Зеленський
Радбез ООН
Читайте також:
Алла Басалаєва
20 вересня, 2023 середа
Очільниця Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва потрапила в базу "Миротворець"
Путін
20 вересня, 2023 середа
Публікація білоруського вченого з зашифрованою фразою "Сдохни, Путлер" зникла з сайту журналу московського університету
Верховна Рада
18 вересня, 2023 понедiлок
Замість обмежень за віком: зареєстровано законопроєкт з іншою умовою відстрочки від мобілізації для здобувачів другої освіти
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.71
    Купівля 37.71
    Продаж 38.49
  • EUR
    Купівля 40.53
    Продаж 41.5
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
20 вересня
20:14
Рамзан Кадиров
У Telegram Кадирова з'явилося відео з ним, зняте нібито 20 вересня
20:11
Росіяни обстріляли Нікополь
На Дніпропетровщині через російський обстріл без електрики залишилася тисяча родин
20:00
Айдер Муждабаєв
РФ заочно засудила українського журналіста Муждабаєва до 6 років ув'язнення
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 574-го дня війни: вибухи під Москвою,  в окупованому Криму ракетна атака по місцях дислокації російської техніки
19:39
міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен
Данія планує викупити неробочий збройовий завод, аби збільшити виробництво боєприпасів для України
19:23
Володимир Зеленський
Мережею поширюють фейкове відео, на якому Зеленському в Празі нібито свистять і кричать "Ганьба!"
19:22
зерно, пшениця, комбайн
Мінекономіки: українські аграрії використовують уже 120 тис. га розмінованих земель. Це третина від плану
19:04
ВАКС
ВАКС обрав запобіжний захід нардепці-"слузі" Марченко, яка викинула хабар за паркан
18:56
ЗСУ
ЗСУ знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", - Генштаб
18:44
Оновлено
Україна-Польща
Польща викликала посла України через заяву Зеленського в ООН. У МЗС розкрили результати зустрічі
18:36
Марселіно
Тренер, який погнав Малиновського з "Марселя", покинув клуб
18:22
Молдова
Молдова заявила про готовність вступити до ЄС без окупованого Придністров'я
18:14
Оновлено
Росіяни застосували димову завісу в Севастополі
ЗСУ підтвердили ураження командного пункту Чорноморського флоту РФ під Севастополем
18:08
Ексклюзив
українська артилерія
Через висновок ДАСУ про збитки державі від прибутку підприємств КБ "Луч" можуть закрити, - політтехнолог Загородній
18:06
Рамзан Кадиров
"Поки що живий, дон": українська розвідка не підтверджує смерть Кадирова
17:59
Зоря
"Зоря" - "Гент": букмекери знецінили шанси українців у стартовому матчі Ліги конференцій
17:55
депортація дітей
Окупанти обіцяють збільшені виплати за опікунство над українськими дітьми на ТОТ, - Центр нацспротиву
17:48
міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес
БТР, ракети, пускові установки: Іспанія оголосила про новий пакет допомоги Україні
17:23
українське зерно
У Всеукраїнській аграрній раді назвали ймовірні збитки України в разі продовження зернового ембарго
17:22
Ексклюзив
крилата ракта "Калібр"
ВМС ЗСУ: Окупанти тримають у морі 6 кораблів, серед них 1 ракетоносій
17:16
Світло
У ДТЕК cпрогнозували ситуацію з електрикою взимку та назвали чинники впливу
17:13
Алла Басалаєва
До СБУ подали заяву на голову Держаудитслужби щодо знищення обороноздатності України
17:11
Херсонщина
Росія обстріляла Херсонщину: госпіталізовано 19-річну дівчину
17:04
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Хто така Ганна Маляр? І чому її звільненню радіють воєнкори та пресофіцери
16:56
Ліонель Мессі та Сергій Кривцов (ліворуч)
Мессі передав свою футболку зі збірної Аргентини для фонду United24, - Кривцов
16:32
потяги
Відтепер замовити групові квитки на Укрзалізницю можна онлайн
16:27
Гривня, 1000 гривень, гроші
Міністерка соцполітики назвала частину українців залежними від соцвиплат і заявила про недоцільність збільшення пільг
16:16
Безпілотник РФ атакував автівку шведських журналістів
Безпілотник РФ атакував авто шведських журналістів на Запоріжжі, МЗС України відреагувало
16:14
парти
РФ звозить студентів-педагогів на ТОТ для "роботи" з українськими дітьми, - ЦНС
16:05
"Жадан і Собаки" випустили клип на нову пісню "Рогань"
15:54
суд ООН
Союзники підтримали у Міжнародному суді ООН позов України щодо геноциду
15:54
SpaceX Falcon
SpaceX вивела на орбіту ще 22 інтернет-супутники Starlink
15:53
DMG Mori Seiki
НАЗК внесло німецьких виробників верстатів SPINNER та DMG MORI до переліку спонсорів війни
15:28
На фото: тюленя поблизу станції
Поблизу станції Вернадського народилося перше цього року тюленя
15:26
Ексклюзив
ЗСУ наступ
У ЗСУ розповили, як знищували елітні частини армії РФ під час звільнення Андріївки
15:12
Верховна Рада
Завтра парламент голосуватиме постанову, що вирішить проблему українських оборонних підприємств із ДАСУ, - Ярова 
14:55
Укренерго
У головному офісі Укренерго проводять обшуки
14:51
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:37
Оновлено
Нестор Шуфрич
Рада звільнила Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова
14:33
Катаріна Матернова
В Україні розпочала роботу нова посолка ЄС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV