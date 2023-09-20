Союзники підтримали у Міжнародному суді ООН позов України щодо геноциду

Про це пише Reuters.

Зазначається, що під час слухань сторін Німеччина повідомила суддям, що європейські країни "твердо вірять" у те, що суд має юрисдикцію. Представник Німеччини Вібке Рукерт сказала, що її країна сильно зацікавлена ​​в тому, як тлумачиться угода про геноцид "не в останню чергу з огляду на наше минуле".

Reuters нагадує, що Україна у Гаазі звинувачує РФ у зловживанні Конвенцією ООН про геноцид 1948 року, прийнятою після Другої світової війни, коли та заявляє, що вторгнення було виправданим для припинення ймовірного геноциду на сході України.

Так, близько 150 держав підписали Конвенцію і тому зацікавлені в тому, як її має тлумачити суд. Безпрецедентна кількість держав втрутилася в цю справу Міжнародного суду, демонструючи сильну підтримку Києву.