Союзники підтримали у Міжнародному суді ООН позов України щодо геноциду
У середу, 20 вересня, понад десяток європейських країн, а також Австралія та Канада звернулися до Міжнародного суду ООН з проханням визначити свою юрисдикцію у справі геноциду, порушеній Україною щодо Росії
Про це пише Reuters.
Зазначається, що під час слухань сторін Німеччина повідомила суддям, що європейські країни "твердо вірять" у те, що суд має юрисдикцію. Представник Німеччини Вібке Рукерт сказала, що її країна сильно зацікавлена в тому, як тлумачиться угода про геноцид "не в останню чергу з огляду на наше минуле".
Reuters нагадує, що Україна у Гаазі звинувачує РФ у зловживанні Конвенцією ООН про геноцид 1948 року, прийнятою після Другої світової війни, коли та заявляє, що вторгнення було виправданим для припинення ймовірного геноциду на сході України.
Так, близько 150 держав підписали Конвенцію і тому зацікавлені в тому, як її має тлумачити суд. Безпрецедентна кількість держав втрутилася в цю справу Міжнародного суду, демонструючи сильну підтримку Києву.
- 18 вересня Міжнародний суд ООН розглянув другу справу за позовом України проти РФ - за конвенцією про геноцид. Слухання триватимуть з 18 до 27 вересня, але рішення про юрисдикцію суд мав винести пізніше.
- Згодом посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич під час виступу в Міжнародному суді ООН в Гаазі відреагував на звинувачення Росії у тому, що Україна нібито вчиняє геноцид проти власного народу.
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