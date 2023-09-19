Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Для Росії міжнародне право є інструментом для зловживань, - посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич
Оновлено

Для Росії міжнародне право є інструментом для зловживань, - посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич

19 вересня, 2023 вiвторок
16:41
Війна з Росією суд гаага

Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич під час виступу в Міжнародному суді ООН в Гаазі відреагував на звунувачення Росії у тому, що Україна нібито вчиняє геноцид проти власного народу

Про це повідомляє Укрінформ.

Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич під час виступу в Міжнародному суді ООН в Гаазі заявив, що Росія веде війну проти України в імʼя жахливої брехні про те, що Україна нібито вчиняє геноцид проти власного народу.

"Росія веде війну з моєю країною в імʼя жахливої брехні про те, що Україна вчиняє геноцид проти власного народу. Ця брехня є приводом Росії для агресії та завоювання. Росія не надала жодних достовірних доказів. Вона й не може. Насправді Росія перевернула Конвенцію про геноцид з ніг на голову. Міжнародна спільнота ухвалила Конвенцію про геноцид з метою захисту. Росія посилається на Конвенцію про геноцид з метою знищення", – наголосив він.

Кориневич також підкреслив, що Росія не вважає міжнародне право обмеженням. За його словами, для Росії міжнародне право є інструментом для зловживань. Він також зазначив, що, на відміну від Росії, Україна ставиться з повагою до міжнародного право.

"Україна вірить у вирішення спорів мирним шляхом. Саме тому в момент найбільшої загрози Україна звернулася до цього суду. Суд має широку юрисдикцію щодо спорів, пов’язаних із Конвенцією про геноцид. Відношення між цим спором та Конвенцією про геноцид є прямим. Росія звинуватила Україну в геноциді. Вона розпочала повномасштабне вторгнення з метою припинення геноциду. Іншими словами, Росія зловжила та порушила Конвенцію про геноцид, використовуючи звинувачення у геноциді як привід для повномасштабного вторгнення. Але Росія не існує поза законом. Вона має бути притягнута до відповідальності", – сказав Посол з особливих доручень МЗС.

Суд проведе слухання щодо юрисдикції, і якщо суд визнає, що має юрисдикцію і що позов є повністю або частково прийнятним, то наступним етапом буде розгляд справи по суті. Зокрема, 20 вересня 32 держави матимуть слово у суді.

Україна підтвердила, що вимагатиме репарацій від РФ у Гаазі. Про це повідомляє "Європейська правда".

Уряд України ще не визначився із сумою фінансових вимог до РФ у рамках процесу за Конвенцією про заборону геноциду, але є рішення про те, що ця вимога буде. Кориневич підтвердив цю інформацію та наголосив, що Україна свідомо включила у виступи в Гаазі згадки про фінансові втрати України.

"Репарації будуть важливою складовою нашої справи.  Ми підкреслили це суду – про це говорив і я, як агент України, і інші представники (юридичної команди, що брала участь у процесі у Гаазі)", – заявив він.

У промові на слуханнях в Міжнародному суді Кориневич згадав про втрати України у сумі, яка на літо 2023 року оцінювалася у сотні мільярдів:  "Світовий банк підрахував, що на відновлення шкоди, яку Росія завдала Україні, знадобиться 411 мільярдів доларів".

Однак на брифінгу він наголосив, що рішень щодо суми претензій наразі немає. "Питання що стосуються суми та іншої конкретики (претензій України до РФ) ми будемо вирішувати згодом", – пояснив посол.

  • Міжнародний Суд ООН у Гаазі поновив слухання по справі України проти РФ "Щодо звинувачень у вчиненні геноциду відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього". У понеділок, 18 вересня, Росія повторила звинувачення в тому, що "русофобський і неонацистський режим у Києві" використовує Конвенцію про геноцид 1948 року, учасниками якої є обидві країни, як привід для "перетягування" справи до суду.
Світ
ООН
МЗС України
Гаазький трибунал
Гаага
Читайте також:
Верховна Рада
18 вересня, 2023 понедiлок
Замість обмежень за віком: зареєстровано законопроєкт з іншою умовою відстрочки від мобілізації для здобувачів другої освіти
кадиров
17 вересня, 2023 неділя
Стан здоров'я Кадирова: з'явилося відео де він прогулюється, але ЗМІ пишуть, що його літак третю добу у Москві
кримський міст
Автор Антін Борковський
17 вересня, 2023 неділя
Якщо ЗСУ знищать Кримський міст, то Путін від безвиході піде на переговори, - американський дипломат Брайза
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.76
    Купівля 37.76
    Продаж 38.53
  • EUR
    Купівля 40.5
    Продаж 41.48
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
19 вересня
16:29
Херсонщина ,війна з росією
Росія вдруге за день обстріляла Херсон: постраждали двоє людей
16:27
На фото: спонсорування війни
НАЗК пропонує накласти санкції на 14 російських імпортерів німецьких верстатів SPINNER
16:25
Володимир Єльченко
Байден-Зеленський-Лавров: чого очікувати від Генасамблеї ООН? Розмова із дипломатом Володимиром Єльченком
16:17
Оновлено
Азербайджан
Азербайджан оголосив "антитерористичні заходи" у Карабаху, Вірменія заявила про "етнічні чистки"
16:15
Ексклюзив
кадиров
"Не кремлівський слід": радник Легіону "Свобода Росії" сказав, хто може загрожувати життю Кадирова
16:14
Неіснуюче ПЗ для БПЛА на 3 млн грн: правоохоронці викрили схему заволодіння коштами з харківського бюджету
16:13
Довбуш
За чотири вікенди "Довбуш" став найкасовішим українським ігровим фільмом року
16:02
OPINION
Ростислав Павленко
Уникнути пастки
15:41
зерно, експорт
Вже перше судно з зерном, яке вийшло з України, знизило світові ціни, - Bloomberg
15:41
Ексклюзив
знищені окупанти
Сили оборони: на Таврійському напрямку дві доби поспіль зростають втрати противника
15:37
Оновлено
обстріл, ППО
Нічна атака "шахедами": у Львові є влучання, загинув чоловік
15:29
Оновлено
Президент Ірану Ібрагім Райсі
Президент Ірану заявив про готовність стати посередником у переговорах РФ та України
15:25
мітинги у Лівії
У Лівії жителі постраждалого від повені міста влаштували мітинг і підпалили будинок мера
15:12
Сумщина обстріли 27 жовтня
Росіяни вдарили по Середині-Буді на Сумщині: поранено двох людей
15:08
На фото: аварія
У Києві трамвай переїхав на смерть жінку на Троєщині
15:06
росія обстріляла ринок у Костянтинівц
NYT стверджує, що на ринок в Костянтинівці могла впасти українська ракета. У СБУ та Офісі президента відреагували
15:00
Пресреліз
Мережа АЗК UPG розпочала співпрацю з благодійною місією медичних волонтерів FRIDA Ukraine
14:59
герої фільм "Люксембург, Люксембург"
"Люксембург, Люксембург", "20 днів у Маріуполі" та інші: оголошено претендентів на премію "Кіноколо 2023"
14:52
Ракетний комплекс Нептун
КБ "Луч" просить у влади переглянути висновки Держаудитслужби, які "ускладнюють виробництво зброї"
14:43
Оновлено
Окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні
Окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні: загинув поліціянт та пасажир
14:30
СБУ викрила дві схеми ухилення від мобілізації на Херсонщині та Прикарпатті
14:04
OPINION
Микола Скиба
Як і з ким правильно трансформувати шкільний простір?
14:03
Ворог обстріляв Куп'янськ
РФ атакувала авіабомбою Куп'янськ: загинули 3 людини
14:01
Олег Котенко
Кабмін звільнив Котенка з посади уповноваженого з питань зниклих безвісти
14:01
Глава МЗС Китаю Цінь Ган
Ексглаву МЗС Китаю усунули з посади через позашлюбну дитину в США, - WSJ
13:53
Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для біженців з України до 2025 року
13:46
ДТП
Серед пасажирів були українці: в Австрії у ДТП потрапив міжнародний автобус
13:37
Денис Шмигаль
Україна може заборонити імпорт продукції з Польщі, Угорщини та Словаччини, - Шмигаль
13:20
відключення електроенергії
Укренерго закликало бізнес готуватися до можливих відключень світла – купувати генератори й акумулятори
13:20
Джозеф Байден, саміт НАТО
"На кону демократія": Байден підтвердив, що балотуватиметься на другий президентський термін
13:12
Євробачення 2023
Міжнародна мовна конвенція нагородила "Євробачення" за культурний та суспільний внесок
13:10
Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ два нові тактичні кулеметні комплекси
Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ два нові тактичні кулеметні комплекси
13:09
Андрей Пленкович
Хорватія заявила, що залишатиметься транзитною країною для українського зерна, але не імпортуватиме його
12:57
Норвегія, допомога Україні, зброя для України
Ідеальні для бездоріжжя: Норвегія передасть Україні 50 гусеничних вантажівок М548
12:56
TikTok
Генпрокурори дев’яти штатів США підтримали заборону TikTok
12:48
Ллойд Остін
Росія знищила в Україні 280 тис. тонн зерна, якого б вистачило, щоб прогодувати 10,5 млн людей, - Остін
12:47
На фото: актор серіалу "Берлін"
Netflix показав трейлер серіалу "Берлін" про героя з "Паперового будинку"
12:45
Ексклюзив
Рамзан Кадиров
Почнеться боротьба за Чечню: військовий експерт Притула про події у разі смерті Кадирова
12:39
Маріуполь. Бібліотека
Окупанти зруйнували в Україні понад 220 бібліотек і пошкодили близько 400, – Мінкульт
12:28
Сі Цзіньпін та Путін
Путін у жовтні поїде до Китаю на переговори з Сі Цзіньпіном
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV