Для Росії міжнародне право є інструментом для зловживань, - посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич

Про це повідомляє Укрінформ.

Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич під час виступу в Міжнародному суді ООН в Гаазі заявив, що Росія веде війну проти України в імʼя жахливої брехні про те, що Україна нібито вчиняє геноцид проти власного народу.

"Росія веде війну з моєю країною в імʼя жахливої брехні про те, що Україна вчиняє геноцид проти власного народу. Ця брехня є приводом Росії для агресії та завоювання. Росія не надала жодних достовірних доказів. Вона й не може. Насправді Росія перевернула Конвенцію про геноцид з ніг на голову. Міжнародна спільнота ухвалила Конвенцію про геноцид з метою захисту. Росія посилається на Конвенцію про геноцид з метою знищення", – наголосив він.

Кориневич також підкреслив, що Росія не вважає міжнародне право обмеженням. За його словами, для Росії міжнародне право є інструментом для зловживань. Він також зазначив, що, на відміну від Росії, Україна ставиться з повагою до міжнародного право.

"Україна вірить у вирішення спорів мирним шляхом. Саме тому в момент найбільшої загрози Україна звернулася до цього суду. Суд має широку юрисдикцію щодо спорів, пов’язаних із Конвенцією про геноцид. Відношення між цим спором та Конвенцією про геноцид є прямим. Росія звинуватила Україну в геноциді. Вона розпочала повномасштабне вторгнення з метою припинення геноциду. Іншими словами, Росія зловжила та порушила Конвенцію про геноцид, використовуючи звинувачення у геноциді як привід для повномасштабного вторгнення. Але Росія не існує поза законом. Вона має бути притягнута до відповідальності", – сказав Посол з особливих доручень МЗС.

Суд проведе слухання щодо юрисдикції, і якщо суд визнає, що має юрисдикцію і що позов є повністю або частково прийнятним, то наступним етапом буде розгляд справи по суті. Зокрема, 20 вересня 32 держави матимуть слово у суді.

Україна підтвердила, що вимагатиме репарацій від РФ у Гаазі. Про це повідомляє "Європейська правда".

Уряд України ще не визначився із сумою фінансових вимог до РФ у рамках процесу за Конвенцією про заборону геноциду, але є рішення про те, що ця вимога буде. Кориневич підтвердив цю інформацію та наголосив, що Україна свідомо включила у виступи в Гаазі згадки про фінансові втрати України.

"Репарації будуть важливою складовою нашої справи. Ми підкреслили це суду – про це говорив і я, як агент України, і інші представники (юридичної команди, що брала участь у процесі у Гаазі)", – заявив він.

У промові на слуханнях в Міжнародному суді Кориневич згадав про втрати України у сумі, яка на літо 2023 року оцінювалася у сотні мільярдів: "Світовий банк підрахував, що на відновлення шкоди, яку Росія завдала Україні, знадобиться 411 мільярдів доларів".

Однак на брифінгу він наголосив, що рішень щодо суми претензій наразі немає. "Питання що стосуються суми та іншої конкретики (претензій України до РФ) ми будемо вирішувати згодом", – пояснив посол.