У Міжнародному суді ООН поновлюються слухання за позовом України проти Росії за конвенцією про геноцид

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Міжнародний Суд ООН у Гаазі з 18 до 27 вересня прводитиме слухання по справі України проти РФ "Щодо звинувачень у вчиненні геноциду відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього".

"Особливість процесу уже в тому, що в головному суді ООН зустрінуться дві воюючі сторони, які не взаємодіють одна з одною ані на політичних, ані на дипломатичних майданчиках, і з'ясовуватимуть, як зауважують фахівці, нетипове питання. Більше того, в спір втрутились 32 інші держави, і це безпрецедентно", - йдеться у повідомленні.

У цій справі Україна доводить, що саме РФ, виправдовуючи свою військову агресію безпідставними звинуваченнями України в "геноциді", порушила Конвенцію 1948 року.

За словами експертів, уперше головне питання полягає не в звинуваченнях у геноциді, а в звинуваченнях у неправомірних звинуваченнях у геноциді. Це - суть справи, однак до її розгляду поки що не дійшло. Центральне питання нинішнього етапу якраз і полягає в тому, чи може суд розглядати цей спір по суті. На майбутніх слуханнях йтиметься про юрисдикцію суду і прийнятність скарги України. Російська сторона висунула попередні заперечення і представить їх 18 вересня.

Одна зі сторін - традиційно це відповідь - може оскаржити юрисдикцію суду у справі або заявити, що суд не може розглядати справу з інших причин, пояснили в пресслужбі Міжнародного суду ООН. У разі такої сторони висуває заперечення проти юрисдикції суду або прийнятності скарги, а суд передбачає розгляд по суті. Інші сторони пропонуються відповісти на ці заперечення. Письмові заяви будуть опубліковані судом у перший день слухання, що допоможе краще досягти їхньої позиції, кажуть експерти. А втім, позиція України і так зрозуміла, а ось які аргументи наведе Росія - поки що невідомо.

Міжнародний Суд ООН заслухає сторони і винесе рішення. Якщо він визнає, що має юрисдикцію і що позов є повністю або частково прийнятим, розгляд по суті відновитися. В іншому випадку - завершиться.

Цей етап слухань триватиме до 27 вересня, але рішення про юрисдикцію буде винесено пізніше. Чи розглядати справу по суті - вкрай важливо ще й тому, що це вплине на забезпечувальні заходи, які хочуть і суто юридично, але є чинними. Якщо суд погодиться з РФ і визнає, що не має юрисдикції, то забезпечувальні заходи будуть скасовані.