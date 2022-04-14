Австралія ввела санкції проти 14 компаній РФ, серед них Газпром, КамАЗ і Російська залізниця

Про це повідомило австралійське Міністерство закордонних справ.



"Уряд Австралії заровадив цільові фінансові санкцій по відношенню до 14 російських державних компаній, які мають стратегічне значення для Росії", – йдеться у пресрелізі.



Австралія ввела санкції щодо найбільшої російської телекомунікаційної компанії "Ростелком", найбільшого виробника електроенергії в Росії "РусГідро", судноплавних компаній та портів, а також алмазодобувної компанії "Алроса", "Севмаш"



Країна також вкорте підтвердила свою позицію щодо підтримки суверенітетну України.



"Наша націленість на російські державні підприємства в координації к ключовими партнерами відиває їхню здатність стимулювати російську економіку", – зауважили в МЗС Австралії.



В австралійський санкційний список потрапили, зокрема, КамАЗ, Газпром і Російська залізниця, пише Financial Review.



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