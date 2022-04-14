Австралія ввела санкції проти 14 компаній РФ, серед них Газпром, КамАЗ і Російська залізниця
Уряд Австралії запровадєує санкції до 14 російських компаній через війну Росії в Україні
Про це повідомило австралійське Міністерство закордонних справ.
"Уряд Австралії заровадив цільові фінансові санкцій по відношенню до 14 російських державних компаній, які мають стратегічне значення для Росії", – йдеться у пресрелізі.
Австралія ввела санкції щодо найбільшої російської телекомунікаційної компанії "Ростелком", найбільшого виробника електроенергії в Росії "РусГідро", судноплавних компаній та портів, а також алмазодобувної компанії "Алроса", "Севмаш"
Країна також вкорте підтвердила свою позицію щодо підтримки суверенітетну України.
"Наша націленість на російські державні підприємства в координації к ключовими партнерами відиває їхню здатність стимулювати російську економіку", – зауважили в МЗС Австралії.
В австралійський санкційний список потрапили, зокрема, КамАЗ, Газпром і Російська залізниця, пише Financial Review.
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