Про це заявила міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг.

"Сьогоднішні санкції підкреслюють прихильність Австралії працювати з партнерами для підтримки тиску на Росію та тих, хто підтримує її незаконну та аморальну війну", - заявила очільниця МЗС.

Санкції, що були запроваджені сьогодні, спрямовані проти юридичних та фізичних осіб, які мають економічне та стратегічне значення для Росії, до переліку ввійшли:

компанії, що надають ЗС РФ передові технології, електроніку та обладнання;

організації, які займаються ядерною енергетикою та видобутком арктичних ресурсів;

перший віцепрем'єр Росії Андрій Бєлоусов і віцепрем'єр Дмитро Чернишенко;

великі російські оборонні організації, включаючи найбільшого виробника військових вертольотів у РФ та його генерального директора;

вищі білоруські військові чиновники, які загрожують суверенітету та територіальній цілості України.

"Режим санкцій Австралії проти Росії відображає нашу підтримку народу України, її суверенітету та територіальної цілісності", - додала Вонг.

Австралія закликає Росію негайно покинути територію України, а Білорусь припинити підтримувати війну РФ.