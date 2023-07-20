Австралія ввела санкції проти 35 організацій і 10 високопосадовців РФ та Білорусі
У четвер, 20 липня, Австралія ввела нові обмеження проти 35 організацій з російських оборонних, технологічних та енергетичних секторів, а також 10 міністрів, високопосадовців РФ і військових із Білорусі
Про це заявила міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг.
"Сьогоднішні санкції підкреслюють прихильність Австралії працювати з партнерами для підтримки тиску на Росію та тих, хто підтримує її незаконну та аморальну війну", - заявила очільниця МЗС.
Санкції, що були запроваджені сьогодні, спрямовані проти юридичних та фізичних осіб, які мають економічне та стратегічне значення для Росії, до переліку ввійшли:
- компанії, що надають ЗС РФ передові технології, електроніку та обладнання;
- організації, які займаються ядерною енергетикою та видобутком арктичних ресурсів;
- перший віцепрем'єр Росії Андрій Бєлоусов і віцепрем'єр Дмитро Чернишенко;
- великі російські оборонні організації, включаючи найбільшого виробника військових вертольотів у РФ та його генерального директора;
- вищі білоруські військові чиновники, які загрожують суверенітету та територіальній цілості України.
"Режим санкцій Австралії проти Росії відображає нашу підтримку народу України, її суверенітету та територіальної цілісності", - додала Вонг.
Австралія закликає Росію негайно покинути територію України, а Білорусь припинити підтримувати війну РФ.
- Також 19 травня Австралія оголосила про нові санкції проти Росії, які стосуватимуться 21 організації включно з дочірніми компаніями Росатома.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.64
Купівля 36.64Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 40.95Продаж 41.9
- Актуальне
- Важливе