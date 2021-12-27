Австралія зафіксувала першу смерть від штаму коронавірусу "Омікрон"

Про це повідомляє Reuters.



У понеділок, 27 грудня, Австралія повідомила про першу підтверджену смерть через варіант COVID-19 "Омікрон".



Уряд країни вирішив не вводити нові ковідні обмеження, заявивши, що рівень госпіталізації залишається низьким.



Померлому було 80 років. Зазначається, що чоловік страждав на супутні захворювання. Чоловік підхопив вірус у лікарні для людей похилого віку та помер у лікарні Сіднея, у найчисельнішому за населенням штаті країни Новий Південний Уельс.

Нагадаємо, напередодні Різдва австралійські авіалінії скасували більше сотні рейсів через поширення в країні штаму "Омікрон".