Про це пише CNN.

Приватна компанія Facilitate Corp 29 червня подала позов до окружного суду США Північного округу Каліфорнії, стверджуючи про порушення контракту через несплату рахунків компанією Twitter.

За словами Facilitate, з 2022 до початку 2023 року вони встановили датчики в офісах Twitter у Лондоні та Дубліні, завершили оздоблення офісу в Сінгапурі та розчистили офіси у Сіднеї. За ці роботи Twitter заборгував компанії близько $257 тисяч, $404 тисяч і $40 700.

"У травні колишня піар-фірма подала позов до суду Нью-Йорка, заявивши, що Twitter не оплатив свої рахунки, а на початку цього року американська консалтингова фірма Innisfree M&A подала на неї до суду, вимагаючи близько 1,9 мільйона доларів США за неоплачені рахунки. після того, як він проконсультував Twitter щодо його придбання Маском", - йдеться у повідомленні.

Facilitate заявила, що вимагає відшкодування збитків у розмірі, який буде визначено під час судового розгляду, судових витрат і відсотків за максимальною законною ставкою.