Про це Маск заявив в ефірі французького каналу на France 2, пише POLITICO.

Маск запевняв, що з його приходом на Twitter кількість випадків мови ненависті зменшилася на 30%. Однак ведуча навела статистичні дані, які свідчать про зростання таких випадків, зокрема дослідження Інституту стратегічного діалогу, яке показало 105% збільшення кількості антисемітських публікацій.

Мільярдер зазначив, що мова ненависті не повинна мати надто широкого визначення, бо це може привести до цензури.

"Якщо закон буде прийнятий, Twitter зобов’язується його дотримуватися", - наголосив Маск.

Він також сказав, що платформа дотримується лише законних вимог і не йде за межі їх.

Власник соцмережі визнав, що твіти, де люди радіють катастрофі човна з мігрантами біля Греції тиждень тому, "негарні", водночас вони мають право на існування в мережі, поки вони не порушують закону.

Згідно з законом ЄС про модерацію контенту Twitter належить до категорії дуже великих платформ. Це означає, що з 25 серпня компанія повинна прийняти заходи для зниження впливу фейкових новин.