Маск не бачить проблем із поширенням мови ворожнечі у Twitter, але соцмережа поважатиме правила ЄС про модерацію контенту
Власник компанії Twitter Ілон Маск не бачить проблем із поширенням мови ворожнечі та фейкового контенту в соцмережі, водночас поважатиме правила ЄС про модерацію контенту
Про це Маск заявив в ефірі французького каналу на France 2, пише POLITICO.
Маск запевняв, що з його приходом на Twitter кількість випадків мови ненависті зменшилася на 30%. Однак ведуча навела статистичні дані, які свідчать про зростання таких випадків, зокрема дослідження Інституту стратегічного діалогу, яке показало 105% збільшення кількості антисемітських публікацій.
Мільярдер зазначив, що мова ненависті не повинна мати надто широкого визначення, бо це може привести до цензури.
"Якщо закон буде прийнятий, Twitter зобов’язується його дотримуватися", - наголосив Маск.
Він також сказав, що платформа дотримується лише законних вимог і не йде за межі їх.
Власник соцмережі визнав, що твіти, де люди радіють катастрофі човна з мігрантами біля Греції тиждень тому, "негарні", водночас вони мають право на існування в мережі, поки вони не порушують закону.
Згідно з законом ЄС про модерацію контенту Twitter належить до категорії дуже великих платформ. Це означає, що з 25 серпня компанія повинна прийняти заходи для зниження впливу фейкових новин.
-
Соціальна мережа Twitter вийшла з добровільного кодексу практики Європейського Союзу щодо дезінформації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.78
Купівля 36.78Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 40.22Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе