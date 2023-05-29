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В ЄС припустили заборону Twitter на тлі відмови компанії дотримуватися європейських правил протидії дезінформації

29 травня, 2023 понедiлок
20:34
Технології Twitter

У ЄС заявили, що вихід Twitter з добровільного кодексу практики Європейського Союзу щодо дезінформації може призвести до заборони платформи у ЄС

Про це повідомив міністр цифрового переходу та телекомунікацій Франції Жан-Ноель Барро в ефірі francetvinfo.

"Twitter буде заборонено в Європейському Союзі, якщо він не відповідатиме нашим правилам", - сказав міністр.

Він пояснив, що з 25 серпня набуває чинності закон про цифрові послуги, щоб "змусити платформи боротися з дезінформацією". Закон передбачає зобов’язання видаляти незаконний контент і заборону реклами, орієнтованої на неповнолітніх. Платформи, які не дотримуються цих правил, ризикують отримати штраф у розмірі до 6% від обороту.

"Я хочу, щоб Twitter відповідав цим європейським правилам, інакше він більше не буде бажаним у Європі. Платформа буде "забанена" в Європейському Союзі у випадку порушення", - зазначив Барро. 

Також, міністр визнає, що Twitter "відіграє важливу роль у публічних дебатах", але, за його словами, "дезінформація є однією із загроз демократії".

  • Соціальна мережа Twitter вийшла з добровільного кодексу практики Європейського Союзу щодо дезінформації.

ЄС
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