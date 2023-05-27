Twitter вийшов з кодексу ЄС про дезінформацію, - Bloomberg
Соціальна мережа Twitter вийшла з добровільного кодексу практики Європейського Союзу щодо дезінформації
Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, пише Bloomberg.
На початку цього року Twitter Inc. була єдиною великою технологічною платформою, яка не подала повний звіт до Європейського Союзу згідно з нормами, яких компанія погодилася дотримуватися до того, як її придбав Ілон Маск у 2022 році.
У лютому Єврокомісія зазначила, що у звіті компанії бракує даних, а також відсутнє зобов'язання соцмережі надати доступ фактчекерам.
"Twitter виходить з добровільного кодексу практики ЄС щодо боротьби з дезінформацією. Але зобов’язання залишаються. Ви можете втекти, але ви не можете сховатися", - зазначив Бретон.
Також він сказав, що на додаток до добровільного зобов'язання, відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги, боротьба з дезінформацією стане юридичним зобов'язанням з 25 серпня. Twitter буде класифікований як "дуже велика онлайн-платформа" і повинен буде боротися зі шкідливим контентом і подавати щорічну оцінку ризиків до Комісії.
"Наші команди будуть готові до правозастосування", - наголосив Бретон.
Масове скорочення робочих місць, здійснене Ілоном Маском у Twitter, включно зі звільненнями в брюссельському офісі компанії, викликало занепокоєння щодо здатності компанії здійснити необхідні зміни, щоб відповідати нормам ЄС.
Недотримання правил може коштувати бізнесу штрафів у розмірі до 6% річного доходу або навіть призвести до повної заборони платформи з боку Єврокомісії.
- 24 квітня стало відомо, що в соцмережі Twitter повертають "синю галочку" без сплати за підписку деяким акаунтам, які мають понад мільйон підписників.
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- 10 травня Маск повідомив, що незабаром у соцмережі з'являться нові функції - відео- та аудіодзвінки.
- А згодом американський мільярдер призначив генеральним директором Twitter Лінду Яккаріно.
- Ілон Маск повідомив, що у соцмережі користувачам із платною підпискою дозволили публікувати довгі відео.
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