Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, пише Bloomberg.

На початку цього року Twitter Inc. була єдиною великою технологічною платформою, яка не подала повний звіт до Європейського Союзу згідно з нормами, яких компанія погодилася дотримуватися до того, як її придбав Ілон Маск у 2022 році.

У лютому Єврокомісія зазначила, що у звіті компанії бракує даних, а також відсутнє зобов'язання соцмережі надати доступ фактчекерам.

"Twitter виходить з добровільного кодексу практики ЄС щодо боротьби з дезінформацією. Але зобов’язання залишаються. Ви можете втекти, але ви не можете сховатися", - зазначив Бретон.

Також він сказав, що на додаток до добровільного зобов'язання, відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги, боротьба з дезінформацією стане юридичним зобов'язанням з 25 серпня. Twitter буде класифікований як "дуже велика онлайн-платформа" і повинен буде боротися зі шкідливим контентом і подавати щорічну оцінку ризиків до Комісії.

"Наші команди будуть готові до правозастосування", - наголосив Бретон.

Масове скорочення робочих місць, здійснене Ілоном Маском у Twitter, включно зі звільненнями в брюссельському офісі компанії, викликало занепокоєння щодо здатності компанії здійснити необхідні зміни, щоб відповідати нормам ЄС.

Недотримання правил може коштувати бізнесу штрафів у розмірі до 6% річного доходу або навіть призвести до повної заборони платформи з боку Єврокомісії.