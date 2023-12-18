Австралійські вчені будують суперкомп'ютер, здатний обробляти інформацію зі швидкістю людського мозку

Про це повідомляє Science Alert.

Суперкомп'ютер, відомий як DeepSouth, розробляється Університетом Західного Сіднея.

Наступного року він запуститься в експлуатацію і зможе виконувати 228 трильйонів синаптичних операцій на секунду, що дорівнює швидкості, з якою працює людський мозок.

Сподівання полягає в тому, щоб краще зрозуміти, як мозок може використовувати таку малу потужність для обробки величезних обсягів інформації.

Якщо дослідники зможуть це з'ясувати, то одного дня вони зможуть створити кібермозок, який буде набагато потужнішим за наш власний. Ця робота також може революціонізувати наше розуміння того, як працює людський мозок.

"Прогрес у нашому розумінні того, як мозок обчислює за допомогою нейронів, гальмується нашою нездатністю моделювати нейроморфні мережі в масштабі", - сказав Андре ван Шайк, директор Міжнародного центру нейроморфних систем при Університеті Західного Сіднея.

За його словами, моделювання нейронних мереж на стандартних комп'ютерах з використанням графічних процесорів і багатоядерних центральних процесорів є надто повільним і енергоємним процесом.

"Наша система змінить це", - наголосив він.

Ральф Етьєн Каммінгс з Університету Джона Хопкінса в Балтіморі зазначив, що технологія буде цікава двом основним типам дослідників - тим, хто вивчає неврологію, і тим, хто хоче створити прототипи нових інженерних рішень у сфері ШІ.

DeepSouth - лише один з багатьох дослідницьких проєктів, спрямованих на створення машини, яка зможе конкурувати з людським мозком.