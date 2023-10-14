Австралійці не проголосували за визнання конституцією корінних народів Австралії

Про це повідомляє мельбурнська газета The Age.

На референдумі 14 жовтня в Австралії 59% австралійців проголосували проти визнання конституцією аборигенів, які є корінним населенням Австралійського континенту.

Кампанія "Так", яка виступала за зміни в законодавстві, набрала 41% голосів по всій країні та програла у всіх штатах після багатьох років дебатів з приводу конституційної реформи, що викликало заяви з її боку про те, що результати сфальсифіковані.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе взяв на себе відповідальність за результат, але заявив виборцям, що він "політик переконань", який дотримався своєї обіцянки лідерам корінних народів, підтримати партію "Голос" (представляє корінні народи Австралії) і винести питання на референдум.

"Ми не виборці "так" чи "ні". Ми всі австралійці. І саме як австралійці разом ми маємо вивести нашу країну за межі цих дебатів, не забуваючи, чому вона у нас узагалі виникла", - наголосив Альбанезе.

Він прагнув заспокоїти прихильників змін, які звинувачували бік "Ні" у тактиці знищення "Голосу".

Своєю чергою лідер австралійської опозиції Пітер Даттон звинуватив Альбанезе у провалі і заявив, що виборці мають бути розчаровані тим, що прем'єр-міністр попросив їх проголосувати за "Голос", не повідомивши їм подробиць про те, як він працюватиме. При цьому Даттон зобов'язався провести перевірку витрат на програми для корінних народів та створити комісію з розслідування сексуального насильства над дітьми у громадах аборигенів.

"Ми усі рівні австралійці. І я думаю, що австралійська громадськість відкинула пропозицію прем'єр-міністра розділити нас за ознакою походження чи раси – і це дуже добре для нашої країни", - прокоментував Даттон.

Прессекретар коаліції корінних австралійців Хасінта Нампіджинпа Прайс заявила, що виборці сказали "ні" і спробам активістів припустити, що Австралія є расистською країною.

"Ми абсолютно не расистська країна. Ми одна із, якщо не найбільша нація на землі. І настав час австралійцям повірити в це ще раз", - сказала вона.